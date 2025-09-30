Михајло Јовић остаје иза решетака!

30.09.2025
Основни суд у Бањалуци за два мјесеца продужио је притвор боксеру Михајлу Јовићу (21), осумњиченом за напад на полицајце и инспектора у насељу Старчевица, потврђено је за АТВ.
Притвор је продужен на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, које сматра да ће Јовић боравком на слободи ометати кривични поступак утицајем на свједоке и опасности од понављања кривичног дјела.
”Према одлуци суда притвор је продужен до 30. новембра”, каже извор АТВ-а.
Михајло је осумњичен да је заједно са својим оцем Радославом Јовићем, који се брани са слободе, починио кривична дјела спречавање службеног лица у вршењу службене радње и угрожавање сигурности
Напад на полицајце догодио се 30. августа при чему је тешко повријеђен инспектор С.Ш. и још двојица полицајаца.
”Првоосумњичени је 30. августа око 14.20 часова физички напао полицијског службеника С.Ш. и нанио му тјелесне повреде у предјелу главе и тијела, а полицијском службенику Г.К. упутио пријетње опасне по живот и тијело.
Другоосумњичени је физички напао полицијске службенике С.Ш. и Г.К. као и полицијске службенике ПУ Бања Лука - ПС Обилићево, у намјери да их онемогући у вршењу службене радње, те помогао трећеосумњиченом непознатом лицу, који је побјегао с мјеста догађаја, а који је претходно оштетио аутомобил оштећене Ђ.Р.”, саопштило је раније ОЈТ Бањалука.
Досадашња истрага указује да је до напада дошло након што је, како се сумња, Михајло Јовић ангажовао младића да разбије аутомобил дјевојке Ђ.Р. која је с њим прекинула емотивну везу. Када је тај мушкарац кренуо да лупа возило, реаговао је полицијски инспектор у цивилу који се ту случајно затекао. Извукао је пиштољ и мушкарцу наредио да легне и стави руке иза леђа, што је он и учинио.
Међутим, кад је инспектор кренуо да му стави лисице напао га је Михајло Јовић. У сукоб се умијешао и његов отац Радослав Јовић и инспектору су нанијели тјелесне повреде. Током саслушања у тужилаштву Радослав је тврдио да није знао да се радило о инспектору и да је мислио да брани сина.
