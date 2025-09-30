Logo

Нихад Сарајкић осуђен на 40 година затвора за убиство у Сарајеву

30.09.2025

Нихад Сарајкић осуђен на 40 година затвора за убиство у Сарајеву
Фото: Pixabay

У Кантоналном суду у Сарајеву данас је изречена првостепена пресуда Нихаду Сарајкићу, који је осуђен на укупно 40 година затвора, потврђено је за Кликс.ба.

Пресудом му је изречена казна од 39 година за убиство и једна година за недозвољено држање оружја.

Сарајкић се теретио да је 10. јуна 2024. године, у 16 сати и 50 минута, на Вилсоновом шеталишту, гд‌је је био присутан велики број грађана, из пиштоља усмртио Анела Кршу.

"Након што су се претходно договорили да се нађу и ту провели више од сат времена, оптужени је са удаљености од око једног метра испалио шеснаест хитаца у оштећеног, од којих га је 15 погодило. Пао је на тло и док је беспомоћно лежао и трпио болове, Сарајкић му је пришао и на окрутан начин задао му најмање три ударца ногом у пред‌јелу главе. Оптужени је потом раставио пиштољ, ставио дијелове на клупу и ту сачекао полицијске службенике МУП-а Кантона Сарајево, који су га ухапсили", саопштено је из Тужилаштва КС.

Пресуда је првостепена и на њу постоји могућност жалбе, пише Кликс.ба.

Убиство

Сарајево

