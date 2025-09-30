Дамир Бељо тешко повријеђен у несрећи у БиХ

Извор:
Агенције
30.09.2025
12:16
Коментари:0
Три особе, међу којима је и мостарски боксер Дамир Бељо, тешко су повријеђене у саобраћајној несрећи која се у понедјељак око 21:50 сати догодила на магистралном путу Мостар – Широки Бријег, у близини ресторана "Циго" у Пологу.
У несрећи су учествовали М.Б. (1979) који је управљао теретним возилом МАН, Д.Б. (1984) возилом марке Туарег и М.Г. (2002) возилом марке Мерцедес.
Друштво
Најављене промјене: Колика пензија се може очекивати за 15 година стажа
Из СКБ-а Мостар сазнаје се да су тешке тјелесне повреде опасне по живот задобили возач возила Мерцедес М.Г. (2002.) те сувозач из истог возила М.Б.Т. (2002). Они су тренутно смјештени на Клиници за анестезиологију, реаниматологију, интензивно лијечење и терапију боли.
Један од повријеђених је и Дамир Бељо, познати мостарски боксач који је задобио тешке повреде које нису опасне по живот.
На лицу мјеста интервенисали су Хитна помоћ и ватрогасци.
Здравље
Симптоми који указују на присуство тромба у организму
С догађајем је упознат кантонални тужилац, извршен је увиђај те су предузете све потребне мјере, речено је из МУП-а ХНК-а.
Саобраћај је на овој дионици био обустављен на дуже вријеме због тежине несреће и велике количине горива која се излила из резервоара теретног возила на магистрални пут.
Кошарка
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
37
13
33
13
24
13
22
13
17
Тренутно на програму