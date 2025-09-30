Logo

Дамир Бељо тешко повријеђен у несрећи у БиХ

Извор:

Агенције

30.09.2025

12:16

Коментари:

0
Дамир Бељо, боксер из БиХ
Фото: Фејсбук

Три особе, међу којима је и мостарски боксер Дамир Бељо, тешко су повријеђене у саобраћајној несрећи која се у понедјељак око 21:50 сати догодила на магистралном путу Мостар – Широки Бријег, у близини ресторана "Циго" у Пологу.

У несрећи су учествовали М.Б. (1979) који је управљао теретним возилом МАН, Д.Б. (1984) возилом марке Туарег и М.Г. (2002) возилом марке Мерцедес.

marke novac KM

Друштво

Најављене промјене: Колика пензија се може очекивати за 15 година стажа

Из СКБ-а Мостар сазнаје се да су тешке тјелесне повреде опасне по живот задобили возач возила Мерцедес М.Г. (2002.) те сувозач из истог возила М.Б.Т. (2002). Они су тренутно смјештени на Клиници за анестезиологију, реаниматологију, интензивно лијечење и терапију боли.

Један од повријеђених је и Дамир Бељо, познати мостарски боксач који је задобио тешке повреде које нису опасне по живот.

На лицу мјеста интервенисали су Хитна помоћ и ватрогасци.

илу-главобоља-глава-29082025

Здравље

Симптоми који указују на присуство тромба у организму

С догађајем је упознат кантонални тужилац, извршен је увиђај те су предузете све потребне мјере, речено је из МУП-а ХНК-а.

Саобраћај је на овој дионици био обустављен на дуже вријеме због тежине несреће и велике количине горива која се излила из резервоара теретног возила на магистрални пут.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Мостар

Дамир Бељо

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дончић жели да буде лидер Лејкерса

Кошарка

Дончић жели да буде лидер Лејкерса

1 ч

0
Мазалица: Додик показао да је спреман жртвовати функцију зарад стабилности, опозиција требала само да покаже да није гладна власти

Република Српска

Мазалица: Додик показао да је спреман жртвовати функцију зарад стабилности, опозиција требала само да покаже да није гладна власти

1 ч

2
Полиција аутомобил

Хроника

У незгоди дијете (11) задобило тешке повреде

2 ч

0
Антонија Ђорђевић Шибеник

Хроника

Ово је дјевојка која је страдала на свадби када је погодила сигнална ракета: Познато када ће бити сахрањена

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

У незгоди дијете (11) задобило тешке повреде

2 ч

0
Антонија Ђорђевић Шибеник

Хроника

Ово је дјевојка која је страдала на свадби када је погодила сигнална ракета: Познато када ће бити сахрањена

2 ч

0
Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

Хроника

Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

2 ч

0
Лакташанин учествовао у удесу, побјегао па нудио мито полицији

Хроника

Лакташанин учествовао у удесу, побјегао па нудио мито полицији

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

13

33

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

13

24

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

13

22

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

13

17

Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner