Logo

У незгоди дијете (11) задобило тешке повреде

Извор:

Аваз

30.09.2025

11:34

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

На подручју општине Ново Сарајево, у улици Змаја од Босне, у понедјељак, 29. септембра 2025. године око 21:05 сати, догодила се саобраћајна несрећа у којој је повријеђено дијете рођено 2014. године.

Према званичним информацијама, дијете је оборено на коловоз када га је ударило путничко моторно возило марке Хонда, којим је управљала А. О. (1995) из Сарајева.

Антонија Ђорђевић-Шибеник-30092025

Хроника

Ово је дјевојка која је страдала на свадби када је погодила сигнална ракета: Познато када ће бити сахрањена

У несрећи је малољетни пјешак задобио тешке тјелесне повреде – фрактуру скочног зглоба лијеве ноге. Након указане помоћи у Општој болници “Прим. др. Абдулах Накаш”, дијете је упућено на кућно лијечење.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, док су увиђај на мјесту несреће обавили припадници Управе полиције МУП-а КС и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке.

Moskva Kremlj

Свијет

Руска федерација издала саопштење: Украјина провоцира!

Полиција апелује на возаче да буду посебно опрезни у зонама гдје се често крећу дјеца и пјешаци, како би се спријечиле овакве несреће.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

povrijeđeno dijete

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снежана Петровић, докторица из Параћина

Србија

Изненада преминула Снежана Петровић, познаници у шоку

2 ч

0
Масовна туча на свадби: Млада међу актерима- ВИДЕО

Србија

Масовна туча на свадби: Млада међу актерима- ВИДЕО

2 ч

0
Вулић: Оружаним снагама требају униформе и опрема, а не маштање

БиХ

Вулић: Оружаним снагама требају униформе и опрема, а не маштање

2 ч

0
Егић посјетио спомен собу и положио вијенце на Споменик браниоцима Требиња

Градови и општине

Егић посјетио спомен собу и положио вијенце на Споменик браниоцима Требиња

2 ч

0

Више из рубрике

Антонија Ђорђевић Шибеник

Хроника

Ово је дјевојка која је страдала на свадби када је погодила сигнална ракета: Познато када ће бити сахрањена

2 ч

0
Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

Хроника

Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

2 ч

0
Лакташанин учествовао у удесу, побјегао па нудио мито полицији

Хроника

Лакташанин учествовао у удесу, побјегао па нудио мито полицији

2 ч

0
Удес за удесом на бх. путевима - двоје повријеђених у судару

Хроника

Удес за удесом на бх. путевима - двоје повријеђених у судару

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

13

33

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

13

24

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

13

22

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

13

17

Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner