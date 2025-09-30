У незгоди дијете (11) задобило тешке повреде

Извор:
Аваз
30.09.2025
11:34
Коментари:0
На подручју општине Ново Сарајево, у улици Змаја од Босне, у понедјељак, 29. септембра 2025. године око 21:05 сати, догодила се саобраћајна несрећа у којој је повријеђено дијете рођено 2014. године.
Према званичним информацијама, дијете је оборено на коловоз када га је ударило путничко моторно возило марке Хонда, којим је управљала А. О. (1995) из Сарајева.
Хроника
Ово је дјевојка која је страдала на свадби када је погодила сигнална ракета: Познато када ће бити сахрањена
У несрећи је малољетни пјешак задобио тешке тјелесне повреде – фрактуру скочног зглоба лијеве ноге. Након указане помоћи у Општој болници “Прим. др. Абдулах Накаш”, дијете је упућено на кућно лијечење.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, док су увиђај на мјесту несреће обавили припадници Управе полиције МУП-а КС и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке.
Свијет
Руска федерација издала саопштење: Украјина провоцира!
Полиција апелује на возаче да буду посебно опрезни у зонама гдје се често крећу дјеца и пјешаци, како би се спријечиле овакве несреће.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
БиХ
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
37
13
33
13
24
13
22
13
17
Тренутно на програму