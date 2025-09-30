Logo

Руска федерација издала саопштење: Украјина провоцира!

Извор:

Спутник Србија

30.09.2025

11:22

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Спољна обавештајна служба Руске Федерације саопштава да, према информацијама СВР-а, кијевски режим послије организованих провокација са беспилотним летјелицама у ваздушном простору Пољске и Румуније не одустаје од покушаја да увуче европске земље НАТО-а у оружани сукоб са Москвом.

У припреми је нова провокација. Овог пута интрига би требало да се развије око наводног убацивања диверзантско-извиђачке групе на пољску територију, која би, наводно, била састављена од припадника специјалних јединица Русије и Бјелорусије. Кандидати за учешће у инсценацији већ су изабрани.

То су борци који ратују на страни Оружаних снага Украјине из "Легиона 'Слобода Русије'" и бјелоруског "пука К. Калиновског".

Предвиђено је да, након "откривања и неутрализације" ДРГ од стране пољских снага безбједности, чланови групе иступе пред медијима и признају кривицу, а на основу тога би Русија и Бјелорусија биле оптужене за покушај дестабилизације ситуације у Пољској.

У контексту низа инцидената са "залетањем руских дронова" у европске државе, такав догађај не би смио да остави сумњу код европске и пољске јавности да иза свих непријатељских акција стоје Москва и Минск.

Снежана Петровић

Србија

Изненада преминула Снежана Петровић, познаници у шоку

Сценарио провокације осмислила је Главна управа обавештајне (ГУР) службе Министарства одбране Украјине заједно са пољским специјалним службама. Не искључује се да ће инсценирана операција бити повезана и са симулацијом напада на објекте критичне инфраструктуре Пољске, како би се појачао јавни одјек.

Циљ провокације је очигледан – показати међународној заједници да Москва окреће точак ескалације, упозорава СВР.

-У Кијеву рачунају да ће подстаћи европске земље на максимално оштар, пожељно војни, одговор Русији. Суочен са неизбјежним поразом, режим Зеленског је спреман, кријући се иза Европљана, да крене у све, чак и по цијену распиривања 'великог рата' - закључује се у саопштењу.

