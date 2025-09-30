Logo

У снажном удару тајфуна погинуло најмање 19 особа

Извор:

Танјуг

30.09.2025

08:48

Коментари:

0
У снажном удару тајфуна погинуло најмање 19 особа
Фото: Танјуг/АП

Најмање 19 особа је погинуло, 13 је нестало у тајфуну Буалои, који је погодио Вијетнам, саопштило је Министарство пољопривреде и животне средине те земље.

У прелиминарном извјештају министарства наведено је да је 88 особа повријеђено, пренијела је ВНА.

Киша-кишобран

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

Премијер Вијетнама Фам Мин Чин, потписао је званичну наредбу, позивајући на хитне акције помоћи људима погођеним разарањем које је проузроковао тајфун и поплаве које су услиједиле.

Тајфун је погодио сјеверно-централни и сјеверни дио Вијетнама са јаким вјетровима, а удари вјетра изазивали су озбиљна разарања.

Више од 105.000 кућа је оштећено, укључујући готово 79.000 у провинцији Ха Тин и 20.000 у Нге Ан, док је скоро 3.400 кућа поплављено, а више од 2.700 је било изоловано.

Више од 9.400 хектара пиринчаних и других усјева и 1.700 хектара аквакултуре било је под водом.

Такође, многа постројења су тешко оштећена.

Luka Petrović

Република Српска

Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

Чин је наложио предсједницима народних комитета у погођеним провинцијама да одмах мобилишу снаге и возила за приступ изолованим подручјима, поправку оштећених кућа, обезбјеђивање склоништа за погођене и дистрибуцију основних потрепштина.

Вијетнамски премијер је посебно нагласио потребу за поправком уништених школа и болница до 5. октобра како би се обезбиједио несметан приступ образовању и здравственој заштити.

Локалним властима је упућен позив да изврше процјену штете и осигурају средства за помоћ погођеним домаћинствима, посебно сиромашним породицама, рањивим групама и породицама корисницима државних социјалних бенефиција.

Подијели:

Тагови:

Vijetnam

tajfun

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 20 беба

1 ч

0
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић само четири дана након удеса направио журку у дворишту

1 ч

0
КМФ Метохија кренуо са припремама

Остали спортови

КМФ Метохија кренуо са припремама

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Направио лажни профил, па пријетио мушкарцима: Покушао да изнуди стотине хиљада евра

1 ч

0

Више из рубрике

Талибани Авганистан

Свијет

Талибани угасили интернет, Авганистан одјсечен од свијета

2 ч

0
Пооштрене казне у Берлину: Ево због чега можете платити 5.000 евра

Свијет

Пооштрене казне у Берлину: Ево због чега можете платити 5.000 евра

2 ч

0
Оптужени за убиство Кирка се појавио на суду

Свијет

Оптужени за убиство Кирка се појавио на суду

2 ч

0
Бебу оставила саму у стану пет дана и отишла у други град: Љекари плакали од туге када су угледали дјечака

Свијет

Бебу оставила саму у стану пет дана и отишла у други град: Љекари плакали од туге када су угледали дјечака

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

57

Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

09

55

Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа

09

49

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

09

49

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

09

45

Човјек којег је Синер отпустио проговорио годину дана након допинг скандала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner