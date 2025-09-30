У снажном удару тајфуна погинуло најмање 19 особа

Извор:
Најмање 19 особа је погинуло, 13 је нестало у тајфуну Буалои, који је погодио Вијетнам, саопштило је Министарство пољопривреде и животне средине те земље.
У прелиминарном извјештају министарства наведено је да је 88 особа повријеђено, пренијела је ВНА.
Премијер Вијетнама Фам Мин Чин, потписао је званичну наредбу, позивајући на хитне акције помоћи људима погођеним разарањем које је проузроковао тајфун и поплаве које су услиједиле.
Тајфун је погодио сјеверно-централни и сјеверни дио Вијетнама са јаким вјетровима, а удари вјетра изазивали су озбиљна разарања.
Heavy rains and flooding after Typhoon Bualoi raise death toll to 19 in Vietnam https://t.co/z8aRC8x54K— Policy Wire (@policy_wire) September 30, 2025
Више од 105.000 кућа је оштећено, укључујући готово 79.000 у провинцији Ха Тин и 20.000 у Нге Ан, док је скоро 3.400 кућа поплављено, а више од 2.700 је било изоловано.
Више од 9.400 хектара пиринчаних и других усјева и 1.700 хектара аквакултуре било је под водом.
Такође, многа постројења су тешко оштећена.
Чин је наложио предсједницима народних комитета у погођеним провинцијама да одмах мобилишу снаге и возила за приступ изолованим подручјима, поправку оштећених кућа, обезбјеђивање склоништа за погођене и дистрибуцију основних потрепштина.
Вијетнамски премијер је посебно нагласио потребу за поправком уништених школа и болница до 5. октобра како би се обезбиједио несметан приступ образовању и здравственој заштити.
A woman in Yen Bai cried as her house was swept away by floods brought by Typhoon Bualoi. Heavy rain has been lashing northern Vietnam, including Hanoi, leaving many areas of the city inaccessible. pic.twitter.com/auCqhKJbLj— Nga Pham (@ngahpham) September 30, 2025
Локалним властима је упућен позив да изврше процјену штете и осигурају средства за помоћ погођеним домаћинствима, посебно сиромашним породицама, рањивим групама и породицама корисницима државних социјалних бенефиција.
