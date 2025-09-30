Пооштрене казне у Берлину: Ево због чега можете платити 5.000 евра

Извор:
Многи грађани често раде ствари које су законом забрањене, а један њемачки град сада пооштрава казне због тога.
У Берлину је бацање или остављање отпада на улици и даље чест проблем, посебно јер се у великим градовима појединац осјећа анонимним и изостаје осјећај одговорности. Само у 2023. години непрописно одлагање отпада коштало је град око 10 милиона евра.
Сенат Берлина средином августа 2025. године усвојио је нови каталог казни за неправилно одлагање отпада, а казне су значајно повећане:
-Бацање опушака: 250 евра (претходно 55 евра)
-Нечишћење псећег измета: 100–350 евра (претходно 55 евра)
-Оставити мадрац уз улицу: 100 евра
-Оставити старе гуме: 700 евра по комаду
-Истовар грађевинског отпада до 100 кг: 25.000 евра
Поред ових уобичајених случајева, кажњавање се сада односи и на често виђену праксу „кутија за поклањање“, гдје људи остављају рабљене ствари испред куће да би други могли да их узму. Казне за ову активност сада износе од 300 до 1.500 евра, а у случају електричних уређаја чак и до 5.000 евра.
Ако примјетите илегално одложен отпад, можете га пријавити надлежним службама путем веб-апликације MÜLLweg.
Као алтернатива кутијама за поклањање појавили су се тзв. кружни ормари, који функционишу слично као ормарићи за књиге. У Минхену овај концепт већ функционише на више локација, гдје људи могу остављати или узимати предмете. Правила су јасна:
-Не претрпавати или загађивати ормаре
-Оставити само чисте, исправне и очуване предмете
-Поштовати локалне обавијести и плакате
-Корисници и особе које се брину о ормарима преузимају одговорност
-Трговци не смију узимати предмете за даљу продају
Ова нова правила и повећане казне имају циљ да смање дивље одлагање отпада и подстакну грађане на одговорније понашање, уз поштовање принципа одрживости.
