Туристи из БиХ ухапшени у Шпанији: Претукли радника ноћног клуба

30.09.2025
07:00
Група од шест туриста, од којих су двојица држављани Босне и Херцеговине, ухапшена је протеклог викенда на плажи Плаја де Палма, у близини Мајорке.
Како преносе локални медији, наводно су у суботу увече претукли радника ноћног клуба, иначе држављанин Њемачке, који је тешко повријеђен. Групу чине два држављанина БиХ и четири Аустријанца, објавила је шпанска Национална полиција у саопштењу за јавност.
Русију погодио јак земљотрес
Инцидент се догодио у ноћи са суботе на недјељу, око 1.40 часова, када је 48-годишњи Нијемац, иначе запослени у дискотеци на плажи Плаја де Палма, пришао групи туриста у клубу. Како даље стоји у полицијском извјештају, туристи су се понашали „чудно и непримјерено“, након чега је им је Нијемац скренуо пажњу на понашање.
Њега су тада напали, а он је остао да лежи у бесвјесном стању. Група од шест туриста је побјегла након напада, али их је полиција пронашла у оближњем хотелу.
Читава група је приведена и сви су оптужени за физички напад и наношење тешких тјелесних повреда. Жртва је задобила повреде по цијелом тијелу, укључујући и прелом четири пршљена, преносе Независне.
