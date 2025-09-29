Нетанјаху поручио Трампу: Подржавам план, ако Хамас одбије, завршићемо посао

29.09.2025
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је данас, након састанка са америчким предсједником Доналдом Трампом, да подржава данас објављени план Бијеле куће од 21. тачке за окончање рата у Гази и поручио да све израелске таоце које држи Хамас треба вратити у року од 72 сата.
- Подржавам ваш план за окончање рата у Гази којим се постижу наши ратни циљеви. То ће вратити у Израел све наше таоце, демонтирати војне капацитете Хамаса и његову политичку владавину и осигурати да Газа никада више не представља пријетњу Израелу - истакао је Нетанјаху на конференцији за новинаре у Бијелој кући, преноси Би-Би-Си.
Он је навео да план осигурава да Израел поново не буде под пријетњом Хамаса.
- Израелски ратни циљеви морају остварити јер нисмо водили ову ужасну битку, жртвовали најбоље наше младе људе, да би Хамас остао у Гази - рекао је он и додао да све таоце, живе и мртве, треба вратити у року од 72 сата.
Он је нагласио да се свим странама даје прилика да то ураде мирним путем, али да ако Хамас одбије план, или га наводно прихвати, онда га не спроведе, "ми ћемо завршити посао".
- Свима дајемо шансу да се ово заврши мирним путем. Ако Хамас одбаци план или ако га наводно прихвати, а затим у основи учине све да му се супротстави, онда ће Израел завршити посао сам. Ово се може урадити на лакши начин или на тежи начин, али биће урађено. Више волимо лакши начин, али мора се урадити - упозорио је Нетанјаху.
Он је напоменуо да ће израелске снаге остати у Гази "у догледној будућности".
Истакао је да Палестинска управа не може имати никакву улогу у Гази без "радикалне и истинске реорганизације".
- Вјерујем да данас чинимо кључни корак ка окончању рата у Гази и постављању услова за драматично унапређење мира на Блиском истоку, а мислим и ван Блиског истока. Овај мировни план може бити нови почетак за Газу и цијели регион Блиског истока, а Аврамови споразуми би могли бити поново оживљени" и проширени на друге арапске и муслиманске земље - рекао је он.
Нетанјаху је назвао Трампа "највећим пријатељем кога је Израел икада имао у Бијелој кући" и додао да му нико други "није ни близу".
Он је додао да је желио посебно да се захвали изасланику за Блиски исток Стиву Виткофу, као и Џареду Кушнеру, Трамповом зету, на "њиховом неуморном раду на зближавању Израела и арапских држава и региона".
- Дубоко сам захвалан обојици на њиховом раду - рекао је Нетанјаху.
Трамп и Нетанјаху нису одговарали на питања окупљених медија.
Мировним планом Бијеле куће за Газу који је данас објавила Бијела кућа предлаже се крај сукоба између Израела и припадника палестинске милитантне групе Хамас, као и повратак свих талаца које та група држи, живих и мртвих, у року од 72 сата након што Израел јавно прихвати споразум.
Према плану, ако се обје стране сагласе са приједлогом, рат у Појасу Газе "ће се одмах завршити", преноси данас Ројтерс.
Израелске снаге ће се повући на договорене линије како би се припремиле за ослобађање талаца, а када сви таоци буду ослобођени, Израел ће ослободити 250 Палестинаца који служе доживотне казне затвора и 1.700 становника Газе који су притворени након почетка рата 7. октобра 2023. године, наводи се у плану.
Како је саопштено из Бијеле куће, Газа би била стављена под контролу међународног тијела, на чијем челу би био амерички предсједник Доналд Трамп, у коју би био укључен бивши британски премијер Тони Блер.
Бијела кућа наводи да ће се борци Хамаса обавезати на "мирну коегзистенцију", уз могућност да напусте Газу уз "безбједан пролаз" ако то желе.
Приједлог Сједињених Америчких Држава за окончање рата у Гази такође укључује планове за повећање помоћи, план економског развоја Газе и обећање да нико неће бити приморан да напусти Газу.
План предвиђа да у послијератној Гази Хамас, нити било која друга милитантна група, неће имати било какву улогу, као и да ће се регионални партнери завјетовати да ће осигурати да се Хамас придржава уговора, а да се Израел обавеже да не окупира нити анектира Газу.
