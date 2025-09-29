Трамп: Ако Хамас не одговори, Израел може рачунати на пуну подршку Вашингтона

29.09.2025
21:20
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да очекује да Хамас позитивно одговори на мировни план за Газу, али ако га одбије, Израел може рачунати на пуну подршку Вашингтона
„Сви остали су се сложили са овим (Трамповим планом), али имам осјећај да ћемо добити позитиван одговор. Ако не добијемо, као што знате, ви (Израел) ћете имати снажну подршку да урадите оно што морате“, рекао је Трамп на заједничкој конференцији за новинаре са израелским премијером Бенјамином Нетанјахуом у Бијелој кући.
Он је истакао да сви схватају да „крајњи резултат мора бити елиминисање сваке опасности у региону, а опасност долази од Хамаса“.
Амерички предсједник је додао да администрација САД разматра постизање рјешења са Израелом не само у Појасу Газе већ и на цијелом Блиском истоку.
„Данас је историјски дан за свијет и премијер Нетанјаху и ја смо управо завршили важан састанак на којем смо разговарали о многим важним питањима, укључујући трговину, Иран, проширење Аврамових споразума и, што је најважније, разговарали смо о томе како окончати рат у Гази. Али то је само дио шире слике, односно мира на Блиском истоку, и назовимо га трајним миром на Блиском истоку“, истакао је Трамп.
Према његовим ријечима, прави мир на Блиском истоку никада није био ближи.
„Израел не иде никуда. Коегзистираће са другим народима и земљама у региону, од Сирије до Либана и Саудијске Арабије. Перспектива новог Блиског истока је очигледно на дохват руке. Никада нисмо били ближи правом миру, а не лажном“, оцијенио је он.
Он је додао да су у оквиру мировног плана арапске и муслиманске земље обећале демилитаризацију покрета Хамас у Појасу Газе.
„Арапске и муслиманске земље су се обавезале да разоружају Хамас и све друге терористичке организације у Гази“, рекао је амерички лидер.
Трамп је додао и да сматра да је признање палестинске државности од стране неких земаља глупо.
„Неколико земаља, као што знате, из глупости су признале палестинску државу, неки од наших европских пријатеља, савезника, добрих људи. У ствари, мислим да они то раде зато што су веома уморни од онога што се дешава већ деценијама“, оцијенио је Трамп.
Бијела кућа претходно је објавила Трампов мировни план за Газу од 20 тачака.
