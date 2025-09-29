Откривено: Ово је Трампов велики план за крај рата

29.09.2025
19:31
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп примио је у Бијелој кући израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.
Састанак њих двојице у Овалном кабинету је у току, након чега је најављено обраћање медијима.
Док траје састанак, амерички CBS јавио је о повећању ваздушних напада у граду Гази. У међувремену, извор CBS-а упознат са преговорима о Гази изнио је дио плана од 21 тачке Трампове администрације за окончање сукоба.
Међу тачкама приједлога су:
- Повратак свих преосталих талаца
- Повећан приступ хуманитарној помоћи у Гази
- Постепено повлачење израелских снага из Појаса Газе
- Забрана анексије Западне обале
- Престанак било каквих покушаја изградње насеља у Гази
- Формирање нове палестинске владе без Хамаса
- Нема присилног протјеривања становника Газе нити покушаја спречавања повратка оних који су побјегли од сукоба.
Трамп је у недјељу изјавио да постоји "стварна шанса" за велике ствари на Блиском истоку, без навођења конкретних детаља или временског оквира за ту тврдњу, неколико дана након што је објавио да је близу споразума о окончању рата у Појасу Газе.
