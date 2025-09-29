Logo

Откривено: Ово је Трампов велики план за крај рата

29.09.2025

19:31

Откривено: Ово је Трампов велики план за крај рата
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп примио је у Бијелој кући израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.

Састанак њих двојице у Овалном кабинету је у току, након чега је најављено обраћање медијима.

Трамп Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

Док траје састанак, амерички CBS јавио је о повећању ваздушних напада у граду Гази. У међувремену, извор CBS-а упознат са преговорима о Гази изнио је дио плана од 21 тачке Трампове администрације за окончање сукоба.

Међу тачкама приједлога су:

- Повратак свих преосталих талаца

- Повећан приступ хуманитарној помоћи у Гази

- Постепено повлачење израелских снага из Појаса Газе

- Забрана анексије Западне обале

- Престанак било каквих покушаја изградње насеља у Гази

- Формирање нове палестинске владе без Хамаса

- Нема присилног протјеривања становника Газе нити покушаја спречавања повратка оних који су побјегли од сукоба.

Трамп је у недјељу изјавио да постоји "стварна шанса" за велике ствари на Блиском истоку, без навођења конкретних детаља или временског оквира за ту тврдњу, неколико дана након што је објавио да је близу споразума о окончању рата у Појасу Газе.

