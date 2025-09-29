Орбан: Украјина није суверена земља

29.09.2025
19:16
Коментари:0
Украјина не може да се понаша као суверена држава, јер је њеном суверенитету одавно дошао крај, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
„Украјина не може да се понаша као да је суверена држава... Изгубила је петину своје територије... Суверенитет Украјине се на томе завршио. Преосталу територију одржавамо ми. И ако ми, мислим на Запад, одлучимо да им сутра ујутру не дамо ни пару, са Украјином је свршено“, рекао је Орбан у емисији „Борбени сат“.
Мађарски премијер је додао да Мађарска није повређивала украјинску границу дроновима и не намјерава то да учини, а Кијев би требало да се позабави проблемом дронoва на својој источној граници.
„Украјина треба да се бави дроновима на својој источној граници. Овдје (на западној граници) су земље НАТО-а и одавде је нико неће нападати“, рекао је Орбан.
Владимир Зеленски је у петак, 26. септембра, без икаквих доказа, изјавио да су „вјероватно мађарски“ извиђачки дронови повредили украјинску границу. Мађарско Министарство одбране саопштило је да су ове тврдње Зеленског нетачне, преноси Спутњик.
