Logo

Орбан: Украјина није суверена земља

29.09.2025

19:16

Коментари:

0
Орбан: Украјина није суверена земља

Украјина не може да се понаша као суверена држава, јер је њеном суверенитету одавно дошао крај, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

„Украјина не може да се понаша као да је суверена држава... Изгубила је петину своје територије... Суверенитет Украјине се на томе завршио. Преосталу територију одржавамо ми. И ако ми, мислим на Запад, одлучимо да им сутра ујутру не дамо ни пару, са Украјином је свршено“, рекао је Орбан у емисији „Борбени сат“.

Мађарски премијер је додао да Мађарска није повређивала украјинску границу дроновима и не намјерава то да учини, а Кијев би требало да се позабави проблемом дронoва на својој источној граници.

„Украјина треба да се бави дроновима на својој источној граници. Овдје (на западној граници) су земље НАТО-а и одавде је нико неће нападати“, рекао је Орбан.

Владимир Зеленски је у петак, 26. септембра, без икаквих доказа, изјавио да су „вјероватно мађарски“ извиђачки дронови повредили украјинску границу. Мађарско Министарство одбране саопштило је да су ове тврдње Зеленског нетачне, преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Владимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Апокалиптичне сцене: Олуја је стигла – црвено упозорење је на снази, тотални колапс

Свијет

Апокалиптичне сцене: Олуја је стигла – црвено упозорење је на снази, тотални колапс

1 ч

0
11 чланова породице осуђено на смрт

Свијет

11 чланова породице осуђено на смрт

2 ч

0
Узбуна у Данској, војска хитно позива резервисте

Свијет

Узбуна у Данској, војска хитно позива резервисте

2 ч

0
Нетанјаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

Свијет

Нетанјаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

11

Битно име се враћа у Звезде Гранда: Чекала је прави тренутак

21

04

Дејан Станковић ускоро бивши?

21

01

Централне вијести 29.09.2025.

20

57

Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

20

44

Пацови преплављују градове широм свијета: Озбиљна здравствена пријетња?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner