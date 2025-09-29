Logo

Апокалиптичне сцене: Олуја је стигла – црвено упозорење је на снази, тотални колапс

29.09.2025

Олуја са јаким падавинама која је захватила исток Шпаније узроковала је отказивање летова и обуставу школске наставе, што је највише изражено у области Валенсије гдје је на снази наранџасто упозорење због екстремног временског ризика.

У том дијелу земље падавине достижу и до 180 литара по квадратном метру за дванаест сати, преноси Ефе.

Према ријечима портпарола Државне метеоролошке агенције (Аемет) Рубена дел Кампа очекује се да ће ситуација у току дана бити "веома неповољна" у источном дијелу Иберијског полуострва, а очекује се да ће падавине дуж медитеранске обале Шпаније вјероватно премашити 300 литара по квадратном метру.

Олуја ће погодити и Балеарска острва

Очекује се да ће олуја, почев од сутра, погодити Балеарска острва, на којима ће упозорење на екстремне временске прилике бити подигнуто на наранџасти ниво.

Обустављена настава

Каталонска влада је обуставила данас наставу у свим школама у регионима Баикс Ебре и Монтсија, на југу Тарагоне, а Цивилна заштита је послала упозорења на мобилне телефоне у тим областима позивајући грађане на изузетан опрез.

Неке општине у покрајини Валенсија које су данас затвориле школе због црвеног упозорења на кишу, одлучиле су да продуже обуставу наставе и сутра.

Због јаких падавина данас су отказана четири лета на аеродрому у Валенсији, а било је кашњења и жељезничког саобраћаја.

