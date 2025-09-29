Апокалиптичне сцене: Олуја је стигла – црвено упозорење је на снази, тотални колапс

Извор:
Агенције
29.09.2025
19:13
Коментари:0
Олуја са јаким падавинама која је захватила исток Шпаније узроковала је отказивање летова и обуставу школске наставе, што је највише изражено у области Валенсије гдје је на снази наранџасто упозорење због екстремног временског ризика.
У том дијелу земље падавине достижу и до 180 литара по квадратном метру за дванаест сати, преноси Ефе.
Torrential rain from storm Gabrielle on Monday caused flooding across Spain’s Valencia, Catalonia and Aragon regions. #valencia #spain #spainrain pic.twitter.com/hllZ9PECKg— Loveleen kaur (@loveleenchanni) September 29, 2025
Према ријечима портпарола Државне метеоролошке агенције (Аемет) Рубена дел Кампа очекује се да ће ситуација у току дана бити "веома неповољна" у источном дијелу Иберијског полуострва, а очекује се да ће падавине дуж медитеранске обале Шпаније вјероватно премашити 300 литара по квадратном метру.
Severe flooding caused by heavy rain in Zaragoza, Aragon region, Spain 🇪🇸 (28.09.2025)— Renalee (@rena_lynnx) September 29, 2025
pic.twitter.com/0iQH9LVEiA
Очекује се да ће олуја, почев од сутра, погодити Балеарска острва, на којима ће упозорење на екстремне временске прилике бити подигнуто на наранџасти ниво.
Molina de Segura, Murcia, Spain now!— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 29, 2025
Heavy flooding is underway in Molina de Segura after more than 50 liters per square meter of rain fell in under an hour. Storms are moving toward Elche and are expected to intensify. Extreme caution is advised. pic.twitter.com/vlicEAMBEM
Каталонска влада је обуставила данас наставу у свим школама у регионима Баикс Ебре и Монтсија, на југу Тарагоне, а Цивилна заштита је послала упозорења на мобилне телефоне у тим областима позивајући грађане на изузетан опрез.
Неке општине у покрајини Валенсија које су данас затвориле школе због црвеног упозорења на кишу, одлучиле су да продуже обуставу наставе и сутра.
Због јаких падавина данас су отказана четири лета на аеродрому у Валенсији, а било је кашњења и жељезничког саобраћаја.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму