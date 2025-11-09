Logo
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

09.11.2025

22:43

Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши
Фото: Screenshot

Хаос у Великој Кладуши: Након судара дошло до туче, па покушаја бјекства и гажења људи аутомобилом

У мјесту Трнови у Великој Кладуши данас је дошло до несвакидашњег и веома узнемирујућег инцидента у саобраћају, који је уживо посматрао већи број грађана.

Снимци са лица мјеста, достављени порталу Црна-Хроника, приказују драматичне сцене туче и хаотичне вожње, које су шокирале јавност.

Према информацијама са терена, у инциденту су учествовали отац и син у путничком возилу Голф 4.

У првом дијелу снимка види се мушкарац у црвеној тренерци, за којег свједоци наводе да је отац, како се физички сукобљава са другим учесницима саобраћаја, након чега бива оборен и онеспособљен.

Након тога, како се види на другом снимку, син сједа за волан возила и креће великом брзином, при чему удаљава возило са мјеста сукоба и захвата особе које су се налазиле поред пута.


Овај тренутак изазвао је велику панику међу присутнима.

Возач голфа направио хаос

Хроника

Шок снимак из БиХ: Изазвао удес, нокаутиран, па његов сувозач кренуо да гази људе

Свједоци наводе да се ради о породици која је раније била довођена у везу са инцидентним ситуацијама, но та информација тек треба бити званично потврђена. Јавност је посебно узнемирена чињеницом да је ситуација ескалирала до нивоа угрожавања живота присутних грађана.

Реакција полиције

Припадници полиције су брзо реаговали, стигли на лице мјеста и ставили ситуацију под контролу.
За сада нема званичних информација о степену повреда особа које су захваћене возилом, а из полиције је потврђено да се ради на утврђивању комплетних околности инцидента, укључујући и провјеру евентуалне употребе алкохола или опојних супстанци.

