Нереално: За три метра дрва тражи сулуду цифру

Извор:

Српскаинфо

09.11.2025

19:54

Коментари:

1
Долазак хладнијег времена грађане Српске који на вријеме нису набавили довољно огрева, подсјетио је да је крајње вријеме да то учине.

Они који још нису завршили причу са огревом, имају могућност да купе метерице или цјепанице, у зависности од тога шта им више одговара, пише Српскаинфо.

Тако, преко огласа се метрице букве нуде по 90 КМ, па чак и 120 КМ за метар, а у ове цијене урачунат је и превоз.

Ко, ипак, одлучи да купи исцијепану букву, за метар мора да издвоји и до 140 КМ.

С друге стране, цијена палете букових цјепаница, у којима има око 1,8 метара, креће се од 240 до чак 290 КМ. У овом случају, метар дрва у просјеку кошта и до 160 КМ.

Метерице граба продавци цијене по 120 КМ, с тим да је за превоз 5 метара потребно платити 50 КМ, док превоз 10 метара нуде бесплатно.

Један продавац 3 метра цијепане букве продаје по 440 КМ, па није тешко израчунати да метар кошта чак 145 КМ.

С друге стране, за 10 метара храстових метерица потребно је издвојити 1.000 КМ.

Има и људи који дрва нуде по нешто нижој цијени…

"Продајем исцијепана букова сува дрва, 6 метара и више, све дајем за 600 КМ. Разлог продаје је тај што сам прешао на пелет“, наводи се у једном огласу.

Коментари (1)
