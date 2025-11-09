Језива несрећа: Двоје мртвих у судару два аута

Извор:
Двије особе погинуле су, а једна је повријеђена у тешкој саобраћајној несрећи која се вечерас, око 18 сати, догодила код мјеста Селница у Загорју.
Према првим информацијама, у фронталном судару су учествовала два путничка возила која су након удара остала потпуно уништена, док су призори на лицу мјеста били потресни, чак и за искусне припаднике служби.
Како наводи крапинско-загорска полиција, повријеђена особа је превезена у болницу у Забоку, док је саобраћај на дионици државног пута ДЦ14 — од чвора Познановец до чвора Златар Бистрица — потпуно обустављен. Увиђај је у току, а на терену се налазе све расположиве екипе полиције, ватрогасаца и Хитне помоћи.
Према ријечима свједока, несрећа се догодила у тренутку изразито густе магле, што је могло отежати видљивост и довести до фронталног судара. Аутомобили су, према њиховом опису, били смрскани до непрепознатљивости, па су први полицајци и медицинари у почетку помислили да су у несрећи учествовала три, а не два возила, преносе хрватски медији.
Полиција тренутно претражује и околни терен како би се увјерила да од силине удара неко није излетио из аутомобила. Саобраћај ће бити поново успостављен након завршетка увиђаја и уклањања олупина с пута.
Званични узрок несреће биће познат након окончања полицијског увиђаја.
