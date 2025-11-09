Logo
Језива несрећа: Двоје мртвих у судару два аута

Извор:

Агенције

09.11.2025

21:14

Коментари:

Фото: АТВ

Двије особе погинуле су, а једна је повријеђена у тешкој саобраћајној несрећи која се вечерас, око 18 сати, догодила код мјеста Селница у Загорју.

Према првим информацијама, у фронталном судару су учествовала два путничка возила која су након удара остала потпуно уништена, док су призори на лицу мјеста били потресни, чак и за искусне припаднике служби.

Возач голфа направио хаос

Хроника

Шок снимак из БиХ: Изазвао удес, нокаутиран па његов сувозач кренуо да гази људе

Како наводи крапинско-загорска полиција, повријеђена особа је превезена у болницу у Забоку, док је саобраћај на дионици државног пута ДЦ14 — од чвора Познановец до чвора Златар Бистрица — потпуно обустављен. Увиђај је у току, а на терену се налазе све расположиве екипе полиције, ватрогасаца и Хитне помоћи.

Према ријечима свједока, несрећа се догодила у тренутку изразито густе магле, што је могло отежати видљивост и довести до фронталног судара. Аутомобили су, према њиховом опису, били смрскани до непрепознатљивости, па су први полицајци и медицинари у почетку помислили да су у несрећи учествовала три, а не два возила, преносе хрватски медији.

zelenski

Свијет

Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

Полиција тренутно претражује и околни терен како би се увјерила да од силине удара неко није излетио из аутомобила. Саобраћај ће бити поново успостављен након завршетка увиђаја и уклањања олупина с пута.

Званични узрок несреће биће познат након окончања полицијског увиђаја.

