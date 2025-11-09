Цвијановић: Договор на релацији Бањалука-Вашингтон је да се ситуација стабилизује

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да договор између Бањалуке и Вашингтона подразумијева стабилизацију ситуације и увођење БиХ у нормалне токове.
Цвијановићева је истакла да треба водити озбиљан дијалог са америчком администрацијом, те да би најбоље било да то раде заједно, што не зависи од ње.
"Они који могу у одређеној сфери за коју су надлежни треба да покушавају на сваки могући начин да поправе ствари", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да је током састанака са званичницима САД имала прилику да чује да је економска димензија један од њихових приоритета, нагласивши да је то могућност да се простори економски повезују и на тај начин јача политичка сарадња.
"Апсолутно сам за то. Сматрам да је то прилика за нас све да коначно имамо нешто што се зове америчке инвестиције. До сада је ангажман био другачији", рекла је Цвијановићева за "Истрагу.ба".
Она је истакла да нема никакву дилему да се треба приближавати САД, те да је то данас пуно угодније и лакше са актуелном администрацијом која се понаша тако да позиционира своје економске приоритете и каже да неће да интервенисати у унутрашње ствари и наметати рјешења.
Цвијановићева је нагласила и да је саговорник за причу да ствари буду добре за све, те да би за то путовала на крај свијета.
Цвијановићева је оцијенила и да је нова администрација САД врло кредибилна и да са њима никада није било никаквих прича о "издаји Милорада Додика", што је назвала бесмислицама.
Истакла је да се иде на стабилизацију и деескалацију ситуације те да је увијек пријатељима, колегама и сарадницима и из Сарајева и са других локација говорила да је спремна да ради на изградњи мира, стабилности и уређења друштва.
Цвијановићева је одала велико признање САД зато што су препознали да треба да имају избалансиран однос према свима, подсјетивши на вријеме када су санкције увођене представницима Српске и са којим одушевљењем се о томе говорило у Сарајеву.
"Медији у Сарајеву су са пуно одушевљења говорили о тим санкцијама и то је невјероватно са којим жаром су жељели да се то деси. Мени је увијек било то болесно. И дан данас ми је болесно", рекла је Цвијановићева.
За разговоре о деескалацији ситуације у БиХ са америчким партнерима, Цвијановићева је рекла да свако у БиХ има своје тумачење и да, када слуша колеге који то представљају, прст кривице је увијек уперен у Милорада Додика и Републику Српску.
"Тврдим да су они узурпирали овлаштења домаћих институција. Моје колеге у Сарајеву данас позивају на још већи ангажман високих представника. Дакле не слажемо се и зар то већ не упућује да морамо деескалирати ствари, наћи неки заједнички језик", упитала је Цвијановићева.
Она је појаснила да су закони у Народној скупштини Републике Српске повучени са добрим разлогом јер су донесени са одређеном сврхом, а она је у функцији деескалације, те да је показана одбрамбена способност да се одупире одређеним стварима тражећи партнера за рјешења која ће бити добра за све.
Напоменула је да представници Српске никад нису тражили рјешења која су добра само за једног, те нагласила да је БиХ комплексна држава и да су такви и односи.
Српски члан Предсједништва БиХ сматра да они који данас заговарају међународни интервенционизам немају вјеру у државу коју наводно бране.
Док се у БиХ води дневна политика, Цвијановићева је истакла да представници земаља попут Казахстана, Узбекистана, Азербејџана, Таџикистана одлазе у САД и потписују споразуме о рудама али и о другим инвестицијама везано за ИТ сектор вјештачку интелигенцију.
Говорећи о приједлогу Фатиха Кола за конзула у Панами, за којег се тврди да је под истрагом због везе са нарко-картелом, Цвијановићева је рекла да није знала ко је он, да је приједлог стигао из неког босанског удружења, али да треба истражити свакога ко је под сумњом.
"За почасне конзуле су флексибилна правила, тек сам их ја сада увела. Можда је то и добро послужило, јер смо након тога дефинисали одређена правила", рекла је Цвијановићева.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић оцијенила је да у БиХ није дошло до краја кризе већ да је наступила тактичка тишина у којој је дато довољно простора свакоме ко је заинтересован да размисли како даље у наредних 30 година.
Цвијановићева је одбацила наводе да Милорад Додик негира државу, те нагласила да може навести све оне који негирају изборну вољу бирача и уставну поставку Републике Српске.
"Неки дан сам имала дипломатски скуп и људи ме питају да ли је крај кризе. Није никакав крај кризе. Ово је једна тактичка тишина у којој се даје довољно простора свакоме ко је заинтересован а вјерујем да ће бити таквих људи да сједну и размисле шта ћемо то радити у наредних 30 година", рекла је Цвијановићева.
Она сматра да је држава у хроничној кризи и да је дошао момент да се, како би се стратешки остварили неки циљеви, морају предузимати неке тактичке радње.
"Мислим да је ово период у којем сви треба да стану и размисле шта смо добили. Када у Сарајеву видим како људи ликују и кажу побиједила је држава зато што је предсједник Милорад Додик прошао ситуацију кроз коју је прошао у суду, мени је то невјероватно", рекла је Цвијановићева.
Упитала је да ли ико заиста мисли да је Додик наиван човјек и да је случајно упао у ту неку клопку.
"То је требало да се деси да бисмо могли да рјешавамо ствари када их доведете до апсурда. Свако овдје има неко своје тумачење и очито је да различито размишљамо", рекла је Цвијановићева за "Истрагу.ба".
Она сматра да има паметног народа и политичара који, ако желе да разговарају, могу направити државу по мјери свима.
Упитала је зашто је проблем када је Република Српска дио државе и има Народну скупштину, Владу, општински ниво, те нагласила како некада испада да Србе тјерају из БиХ и оптужују да нешто неће.
Цвијановићева је нагласила да цијени државу која је пријатељски настројена према сваком свом грађанину без обзира да ли живи у Републици Српској, ФБиХ, Брчко дистрикту, али не ону која је непријатељски настројена, те сматра да је треба поправити.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је БиХ компромисно направљена, а да је данас далеко од дејтонског концепта.
Цвијановићева је навела да је немогуће да БиХ данас функционише онако како је записано у Дејтонском мировном споразуму јер је политичка снага подијељена по принципу равноправности, а не демографије и територијално.
"У Дејтонском споразуму пише да смо сви једнакоправни. БиХ је данас пуно даље и од оних који су тежили томе", истакла је Цвијановићева.
Према њеним ријечима, с обзиром на чињеницу како се данас развијају односи у свијету, БиХ није доминантна тема.
"Желим да пошаљем поруку, а то кажем и народу у Републици Српској, да никада не треба да буду превише растерећени. Морају да знају да се неки трендови мијењају", рекла је Цвијановићева.
Она је рекла и да је 49 одсто територија Републике Српске, која неће прихватати оно што је накарадно.
Цвијановићева је подсјетила да у образложењу пресуде Уставног суда БиХ из 2005. године пише да високи представници, да би то били, морају да добију потврду релевантном Резолуцијом Савјета безбједности УН и да је Уставни суд БиХ контрадикторан.
"Сада имате човјека који нема такву потврду, Кристијана Шмита. Он је радио све што је радио и онда Уставни суд БиХ и у некој пресуди `Љубић` каже да се не могу дерогирати ентитетски устави тако што ће неко донијети неки закон на нивоу БиХ", рекла је Цвијановићева и истакла да је чињеница да се дерогира све што је у вези са Уставом.
Она је нагласила да се право и уставне норме морају разумјети и поштовати.
"Концептуално, подржавам идеју по којој су сви равноправни, без обзира колико их има и подржавам идеју да сви своје проблеме треба да рјешавају дијалогом", навела је Цвијановићева.
Напоменула је да у Анексу 10 пише како се бира високи представник и да га бирају стране потписнице, а потврђује Резолуција Савјета безбједности УН, као и шта му је мандат.
"Мене растужи када видим ту потребу да се сва сарајевска политичка сцена бори за Кристијана Шмита, умјесто да се бори за Србе, Хрвате, Бошњаке, Републику Српску, Федерацију БиХ, Брчко дистрикт", рекла је Цвијановићева за "Истрагу.ба".
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да се правосуђе у БиХ мора вратити у нормалне токове далеко од политике и политичких захтјева.
Цвијановићева је подсјетила да је један од страних судија, који је боравио у БиХ, писао у мемоарима да су се за сваку одлуку коју су доносиле стране судије морали консултовати са ОХР-ом.
"Зар то није трагично за једну државу, зар то није трагично за правосуђе? То је трагично", рекла је Цвијановићева.
Цвијановићева је рекла да је БиХ парализована разним интервенцијама, надмудривањима и мјерама, којима се покушава направити другачије од онога што пише у Дејтонском мировном споразуму.
"Ми смо 30 година потрошили на то. То је потрошено вријеме и не слажемо се с тим и никада се нећемо сложити. То није политика СНСД-а и већинске Републике Српске, па чак и оне који су мањинска сада. Сигурно да њихови бирачи сада мисле исто овако", рекла је Цвијановићева, која је и потпредсједник СНСД-а.
Говорећи о именовању нове Владе Републике Српске и довођење у питање њене уставности, Цвијановићева је подсјетила да је Кристијан Шмит на један дан суспендовао Устав Федерације БиХ /ФБиХ/ како би укључио "тројку" у Владу тог ентитета.
"Замислите колико је то понижавајуће да направи матемтику да избаци СДА и да укључи `тројку`. Исти Уставни суд, који је тада рекао да је та одлука уставна, сада је рекао да је у реду све што се радило према предсједнику Милораду Додику", напоменула је Цвијановићева за "Истрагу.ба"
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да са НАТО-ом треба развијати сарадњу и нагласила да Програмом реформи она не прејудицира чланство.
Цвијановићева је подсјетила да је став институција Републике Српске, о питању чланства, неутралан. "Не желимо да улазимо у било какве савезе. Оваква сарадња нам је сасвим по мјери. Имамо добре односе", рекла је Цвијановићева.
Она је навела да са НАТО структурама никада и није постојао проблем у вези са сарадњом, те да су проблеми у БиХ.
"Недавно сам чула смијешну изјаву да су Американци поставили услов да се мора ући у НАТО, па ће Кристијан Шмит скинути санкције. Читам и не могу да вјерујем. Онда, замислите, Америка да је поставила услов да ми именујемо главног преговарача за ЕУ. Ко имало нешто прати, зна да то не може бити услов", рекла је Цвијановићева, истичући да неће да прејудицира шта ће бити за 20 или 30 година.
Српски члан Предсједништва је истакла да је садашња администрација САД заинтересована само за мир.
Говорећи о саарадњи са Србијом, Цвијановићева је истакла да је та сарадња добра и да нема "захлађења односа".
Цвијановићева је рекла и да не бира између БРИКС-а и Америке.
"БРИКС има своју понуду и развија своју платформу. Колико је успјешна или није, то се цијени на неки други начин. Цијени се и политичким и економским параметрима", рекла је Цвијановићева за "Истрага.ба".
