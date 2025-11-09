Logo
Брука и срамота: Специјалци МУП-а Кантона Сарајево позирали са срамном заставом!

Извор:

АТВ

09.11.2025

12:22

Коментари:

3
Фото: Друштвене мреже

Припадници Специјалне полицијске јединице Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево показали су непрофесионалност на свјетском такмичењу специјалних јединица које се одржава на Флориди.

Наиме, специјална јединица МУП-а Кантона Сарајево се на такмичењу представила са срамном заставом која на себи садржи симболе Ханџар дивизије, тачније комбинације ознака свих Ханџар дивизија.

Ханџар дивизија истицала се у масакрирању рањених и заробљених партизана и Срба те застави са таквим симболима није мјесто ни на једном такмичењу.

Ознаке Ханџар дивизије
Ознаке Ханџар дивизије

Јасно је да ово није званична застава специјале те се овакав чин сасвим оправдано може назвати провокацијом специјалне јединице МУП-а Кантона Сарајево.

Федерални медији су са поносом објавили вијест како су специјалци "освојили друго мјесто на свјетском такмичењу у Америци" уз фотографију срамне заставе. Али, након осуда јавности, фотографије са заставом су убрзо уклоњене.

Истина је и да су заправо освојили 13. мјесто, а не друго. Други су били само у једној дисциплини.

Иако су са федералних портала уклоњене фотографије срамне заставе, било је и оних који су их са одушевљењем дијелили по друштвеним мрежама, поносећи се овако срамним чином.

Срамно и срамотно је да оваква застава буде симбол којим се специјалци МУП-а Кантона Сарајево представљају на такмичењима у другим земљама.

Још једном се показало какве поруке БиХ шаље у свијет, због чега, сигурно, не би требали да се поносе.

Коментари (3)
