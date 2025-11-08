Logo
Large banner

Којић: Због борбе за власт испаштају грађани ФБиХ

Извор:

СРНА

08.11.2025

10:23

Коментари:

0
Којић: Због борбе за власт испаштају грађани ФБиХ
Фото: АТВ

У Федерацији БиХ не води се политика у интересу њених грађана, већ останка на власти, а резултат тога су бројне афере, инциденти и трагедије који потресају овај ентитет у посљедње вријеме, изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому парламента Милорад Којић.

Којић је указао да је то јасан знак да политичке структуре које су на власти у ФБиХ желе да преусмјере пажњу са свих коруптивних радњи и кривичних дијела.

аутопут

Република Српска

Српска добија нових 110 километара ауто-пута

- Ми из Републике Српске стално им говоримо да имају и превише проблема у ФБиХ, а баве се стварима до којих не могу да дођу усљед нових геополитичких кретања која су видљива не само у БиХ, већ и у цијелом свијету - истакао је Којић.

Он је рекао да је бошњачким политичарима важнији опстанак на власти, него живот немоћног пензионера у Тузли, живот човјека погођеног у поплавама које су лани похарале Јабланицу, малољетног дијетета којег подводе људи на позицијама.

Којић је навео да је бошњачким политичарима опстанак на власти битнији од расвјетљавања афера попут оне "Тито и Дино" гдје се у оквиру предмета "Црна кравата 2" провјерава начин финансирања политичке партије Народ и правда Елмедина Конаковића или афере "Спенгавање" у којој се помињу поруке премијера ФБиХ Нермина Никшића.

Експлозија-Турска-08112025

Свијет

Снажна експлозија у складишту парфема: Броје се мртви и повријеђени

- Њима је само важна позиција, ништа друго - оцијенио је Којић.

Подијели:

Таг:

Милорад Којић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске

Република Српска

Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске

3 ч

0
Врбасом поново запловио потопљени дајак

Бања Лука

Врбасом поново запловио потопљени дајак

3 ч

0
Руска војска

Свијет

Руска ПВО оборила 79 украјинских дронова

3 ч

0
Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

Република Српска

Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

3 ч

0

Више из рубрике

Марија Милић

БиХ

Милић за АТВ: Кампања за пријевремене изборе је брзопотезни тест

14 ч

1
Војислав Савић

БиХ

Савић за АТВ: Могло би се поставити логично питање - зашто трошимо милионе?

14 ч

2
Жарко Марковић

БиХ

Марковић за АТВ: Огроман број грађана не зна да ли ће бити избори

14 ч

4
Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

БиХ

Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

13

16

ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

13

09

Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

13

05

Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

13

03

Познато вријеме и мјесто сахране Петра Шарића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner