Којић: Због борбе за власт испаштају грађани ФБиХ

Извор:
СРНА
08.11.2025
10:23
Коментари:0
У Федерацији БиХ не води се политика у интересу њених грађана, већ останка на власти, а резултат тога су бројне афере, инциденти и трагедије који потресају овај ентитет у посљедње вријеме, изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому парламента Милорад Којић.
Којић је указао да је то јасан знак да политичке структуре које су на власти у ФБиХ желе да преусмјере пажњу са свих коруптивних радњи и кривичних дијела.
Република Српска
Српска добија нових 110 километара ауто-пута
- Ми из Републике Српске стално им говоримо да имају и превише проблема у ФБиХ, а баве се стварима до којих не могу да дођу усљед нових геополитичких кретања која су видљива не само у БиХ, већ и у цијелом свијету - истакао је Којић.
Он је рекао да је бошњачким политичарима важнији опстанак на власти, него живот немоћног пензионера у Тузли, живот човјека погођеног у поплавама које су лани похарале Јабланицу, малољетног дијетета којег подводе људи на позицијама.
Којић је навео да је бошњачким политичарима опстанак на власти битнији од расвјетљавања афера попут оне "Тито и Дино" гдје се у оквиру предмета "Црна кравата 2" провјерава начин финансирања политичке партије Народ и правда Елмедина Конаковића или афере "Спенгавање" у којој се помињу поруке премијера ФБиХ Нермина Никшића.
Свијет
Снажна експлозија у складишту парфема: Броје се мртви и повријеђени
- Њима је само важна позиција, ништа друго - оцијенио је Којић.
БиХ
14 ч1
БиХ
14 ч2
БиХ
14 ч4
БиХ
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
21
13
16
13
09
13
05
13
03
Тренутно на програму