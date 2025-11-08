Српска добија нових 110 километара ауто-пута

08.11.2025
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да би Република Српска у наредне три до четири године требало да добије нових 110 километара аутопута.
Додик је нагласио да се Република Српска гради, да реализује бројне пројекте, од којих је најважнији изградња саобраћајне инфраструктуре попут ауто-пута Бањалука – Београд преко Бијељине.
Он је додао да је у плану и изградња брзог пута од Бијељине ка Зворнику, али и од Требиња до Вишеграда.
"Од Зворника ка Палама треба да се модернизује путни правац, који подразумијева уклањање опасних кривина, изградњу треће траке", рекао је Додик за РТРС.
Он је додао да се реализују и енергетски пројекти, као што је Хидроелектрана "Дабар" за коју је пробијен доводни тунел.
"Крајем ове године биће завршена изградња болнице у Требињу, што је један од највећих пројеката у овом граду посљедњих 50 година. Постоје и активности у вези са изградњом аеродрома", навео је Додик.
Он је додао да су на подручју Источног Сарајева завршени инфраструктурни пројекти који су тражени прије неколико година, попут болнице, Ректората, а развија се и Олимпијски центар.
Када је ријеч о изградњи дионице ауто-пута кроз Брчко дистрикт, Додик је указао да је ово подручје заједничко власништво два ентитета и да свако опструисање интереса једног од ентитета јесте опструисање тог статуса.
"Није Брчко формирано да би спријечило комуникацијску повезаност и ако градимо ауто-пут и гасовод онда је то интерес и самог Брчког. Очекујем да ће то, без обзира на политичке калкулације, некако превладати", истакао је Додик.
Говорећи о заинтересованости Федерације БиХ за изградњу ауто-пута Београд – Сарајево, он је рекао да овај ентитет не жели бити дио интегралних пројеката и да показују само жељу да потчине Српску, што се неће десити.
Вршилац дужности директора предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић рекао је да је 274 милиона евра финаснијска конструкција за изградњу трасе ауто-пута од Вукосавља до Брчког дужине 31,5 километара.
Он је навео да су са кинеским партнерима договорили и финансијску конструкцију од 119 милиона евра за дионицу од Бијељине до Брчког дужине 17 километара.
"Република Српска у овом моменту има у експлоатацији 113 километара ауто-путева. Уговорили смо радове за додатних 110 километара. У наредне три, четири године ћемо удуплати нашу километражу ауто-путева, а у Федерацији БиХ тренутно имају 130 километара ауто-пута. Српска ће бити лидер на том пољу", навео је Вишковић.
Он је позвао власти Брчко дистрикта да сарађују са Републиком Српском која је спремна да финансира трасу ауто-пута кроз ово подручје.
