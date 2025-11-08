Logo
''Будимпешта обезбиједила најниже цијене енергената у Европи''

Фото: Pixabay

Мађарска је обезбиједила најниже цијене енергената у Европи тиме што је избјегла санкције на руску нафту, изјавио је генерални директор Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев.

"Премијер Виктор Орбан штити Мађарску изузећем од санкција на руску нафту и испоручује Мађарима најниже цијене енергената у Европи", објавио је Дмитријев, који је специјални предсједнички изасланик, на "Иксу".

Невесиње

Република Српска

Обиљежавање годишњица митровданских битака у Невесињу

Орбан је претходно, послије разговора са америчким предсједником Доналдом Трампом у Бијелој кући, рекао да је Будимпешта добила потпуно изузеће од америчких санкција које су ометале испоруке нафте и гаса из Русије.

Ројтерс је извијестио, позивајући се на званичника америчке администрације, да су САД одобриле Мађарској изузеће од режима санкција и омогућиле јој да купује руске енергенте годину дана.

Мађарска

