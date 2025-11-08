Logo

Тинејџер погинуо на свој рођендан, другом се боре за живот

Блиц

08.11.2025

09:21

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Тешка саобраћајна несрећа потресла је Рим у ноћи између суботе и недјеље. У судару који се догодио у Писана области, живот је изгубио 21-годишњи Симоне Рићоти, док је његов пријатељ, који је управљао возилом, преживио и налази се у болници.

Младић је живио са породицом у Касалотију, мирном дијелу италијанске престонице.

Хроника

ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

Несрећа се догодила нешто послије три сата ујутро, када је Фиат Чинквеченто, којим је управљао 22-годишњак – уједно и власник возила – из непознатог разлога изгубио контролу на раскрсници Виа ди Брава и Виа делла Вигнацциа, након чега је возило снажно ударило у заштитну ограду. Ударац је био толико јак да су дијелови аутомобила одлетјели неколико метара даље. Хитне службе и ватрогасци стигли су брзо, али за Симонеа више није било помоћи.

Други младић је извучен из смрсканог возила и превезен колима хитне помоћи у болницу Сан Цамилло са тешким повредама. Љекари су му одмах урадили тест на алкохол и дрогу, а према информацијама из истраге, могао би бити осумњичен за убиство из нехата у саобраћају. Возило је заплијењено ради вјештачења, док полиција покушава да утврди тачне околности трагедије.

доктор-љекар-стетоскоп

Свијет

Љекар без дозволе обрезивао дјечаке, у ординацији полицајци затекли хорор

Возач заспао за воланом

Истражиоци саобраћајне полиције ИX ЕУР јединице не искључују ниједну могућност – од превелике брзине, преко слабе видљивости, до могућег тренутка непажње или микро-сна возача. Према првим налазима, возило је изненада скренуло с пута, ударило у ограду и готово тренутно се зауставило. Аутопсија погинулог 21-годишњака биће обављена на Поликлиници Ђемели.

Ова трагедија подсјећа на сличан случај који се догодио прије само неколико дана, када је у несрећи на Лунготевере делле Нави, близу Фламинија, погинуо 35-годишњи Андреа Ромоли, возећи скутер. И Симоне је, као и Андреа, те вечери прослављао рођендан са пријатељима и враћао се кући када је изгубио живот.

Смрт младог Рићотија додатно је увећала црну статистику италијанске престонице — од почетка године у Риму је живот изгубило 96 особа у саобраћајним несрећама, док тај број, укључујући околину града и обилазницу, премашује 160 жртава.

Kiša kapi raskrsnica

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

Породица страдалог младића је скрхана тугом. Неки рођаци допутовали су из Сједињених Америчких Држава чим су чули вијест о трагедији.

– Још један млади живот угашен прерано – написали су пријатељи на друштвеним мрежама.

Симоне је и овог пута био путник, као и 18-годишња Беатриче Белући, која је прије двије недјеље погинула када је аутомобил у коме се налазила ударен великом брзином на аутопуту Коломбо. Њена пријатељица, која је возила, још се бори за живот у болници.

Италија

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

