Торнадо опустошио све пред собом: Страдало најмање пет људи, више од 100 повријеђено

Торнадо који је прошао кроз дијелове општине Рио Бонито до Игуасу, у бразилској савезној држави Парана, усмртио је најмање пет људи, а повређено је око 130 особа, саопштиле су данас локалне власти.
Локална метеоролошка служба је саопштила да је торнадо преврнуо аутомобиле и оштетио куће у Рио Бонито до Игуасу, а спасилачка служба је навела да је према првим извјештајима "30 људи тешко или умерено тешко повријеђено, а око 100 је задобило лакше повреде", преноси портал Баронс.
Према подацима Система за технологију и праћење животне средине државе Парана, вјетрови у Рио Бонито до Игуасу, граду са 14.000 становника, достизали су брзину између 180 и 250 километара на сат.
Како је саопштено, након торнада било је "оборених стабала, па чак и оштећења зидова на кућама".
Гувернер Паране, Ратињо Жуниор рекао је у објави на платформи X да су "снаге безбједности у приправности", у да прате ситуацију у градовима који су погођени јаким вјетровима, пише Информер.
🇧🇷 Brasil / Se ha confirmado otro tornado entre las ciudades de Turvo y Guarapuava, en el estado de Paraná. El fenómeno grabado por residentes fue confirmado por satélites. Se registraron daños en viviendas de las zonas rurales de ambas ciudades.— Milva Gauto (@MilvaGauto) November 8, 2025
pic.twitter.com/MwOcGAL8Qi
