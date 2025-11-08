Logo

Торнадо опустошио све пред собом: Страдало најмање пет људи, више од 100 повријеђено

Торнадо опустошио све пред собом: Страдало најмање пет људи, више од 100 повријеђено

Торнадо који је прошао кроз дијелове општине Рио Бонито до Игуасу, у бразилској савезној држави Парана, усмртио је најмање пет људи, а повређено је око 130 особа, саопштиле су данас локалне власти.

Локална метеоролошка служба је саопштила да је торнадо преврнуо аутомобиле и оштетио куће у Рио Бонито до Игуасу, а спасилачка служба је навела да је према првим извјештајима "30 људи тешко или умерено тешко повријеђено, а око 100 је задобило лакше повреде", преноси портал Баронс.

Према подацима Система за технологију и праћење животне средине државе Парана, вјетрови у Рио Бонито до Игуасу, граду са 14.000 становника, достизали су брзину између 180 и 250 километара на сат.

Како је саопштено, након торнада било је "оборених стабала, па чак и оштећења зидова на кућама".

Гувернер Паране, Ратињо Жуниор рекао је у објави на платформи X да су "снаге безбједности у приправности", у да прате ситуацију у градовима који су погођени јаким вјетровима, пише Информер.

tornado

