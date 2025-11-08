Logo

Ево када нам стиже снијег и захлађење

АТВ

08.11.2025

Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

До уторка у нашем региону претежно облачно и релативно хладно уз кишу повремено.

Средином следеће седмице стабилизација и отопљење, док се до 20. новембра рачуна на релативно топло вријеме. Након тога је могуће захлађење, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

“До уторка ће облачно и повремено уз кишу посебно бити на истоку и југу региона. Киша неће бити непрекидна, долазиће у таласима. Очекује се релативно хладно вријеме уз максимуме од 4 до 12 степени Целзијуса, на југу Србије накратко око 18 степени.

Од следеће сриједе се рачуна на суво и топлије вријеме. Ноћи ће бити хладне уз појаву магле и приземног мраза понегдје, али током дана релативно топло уз максимуме од 13 до 19 степени Целзијуса.

Услова за погоршане и јаче захлађење би могло бити послије 20. новембра.

Наредних дана право јесење вријеме углавном облачно и хладно, а на истоку и кишовито. Прољепшање времена се очекује у следећу сриједу.

Кад је ријеч о падавинама наредних дана, прогнозе показују да ће први талас од јутарњих часова суботе постепено захватити јужне, југоисточне, источне, те дјелимично сјевероисточне и централне дијелове. Киша, а на вишим планинама сусњежица и снијег. Падавине ће до суботе навече престати свуда, па ће тако ноћ на недјељу бити претежно облачна, локално магловита и сува.

Други талас падавина креће са југа од недјеље послијеподне. У недјељу навече и у ноћи на понедјељак киша свуда, локално и нешто интензивнија. Постепен престанак падавина од понедјељка послијеподне и навече.

