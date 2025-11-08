Logo

Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

Извор:

АТВ

08.11.2025

07:55

Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да га радује што је његов пријатељ Виктор Орбан, мађарски премијер, постигао договор са америчким предсједником Доналдом Трампом да Мађарска може користити енергенте из Русије и на тај начин заштитио економију своје земље.

Додик је нагласио да су предсједник Трамп и премијер Орбан глобални лидери посвећени миру, који поштују партнере.

"Када разговарају таква два државника, која интересе своје земље и народа стављају на прво мјесто, договор је могуће постићи. Прагматизам изнад предрасуда", навео је Додик на Иксу.

Орбан и Трамп састали су се јуче у Бијелој кући, гдје су разговарали о америчким санкцијама, рату у Украјини, али и могућем састанку са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.

Орбан је потом на конференцији за новинаре рекао да је Мађарска добила од САД пуно изузеће од америчких санкција које су ометале испоруке нафте и гаса из Русије.

