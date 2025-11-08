Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

Извор:
АТВ
08.11.2025
07:55
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да га радује што је његов пријатељ Виктор Орбан, мађарски премијер, постигао договор са америчким предсједником Доналдом Трампом да Мађарска може користити енергенте из Русије и на тај начин заштитио економију своје земље.
Додик је нагласио да су предсједник Трамп и премијер Орбан глобални лидери посвећени миру, који поштују партнере.
"Када разговарају таква два државника, која интересе своје земље и народа стављају на прво мјесто, договор је могуће постићи. Прагматизам изнад предрасуда", навео је Додик на Иксу.
Орбан и Трамп састали су се јуче у Бијелој кући, гдје су разговарали о америчким санкцијама, рату у Украјини, али и могућем састанку са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином.
Орбан је потом на конференцији за новинаре рекао да је Мађарска добила од САД пуно изузеће од америчких санкција које су ометале испоруке нафте и гаса из Русије.
Радује ме што је мој пријатељ Виктор Орбан @PM_ViktorOrban постигао договор са предсједником Трампом @realDonaldTrump да Мађарска може користити енергенте из Русије и на тај начин заштитио економију своје земље.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 7, 2025
Предсједник Трамп и премијер Орбан су глобални лидери посвећени…
