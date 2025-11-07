Прекинут концерт Емине Јаховић на ком је гостовала трудна Милица

Извор:
Ало
07.11.2025
23:39
Емина Јаховић у петак, 07. новембра, одржала је спектакуларни концерт у Сава Центру који је био попуњен до посљедњег мјеста.
Пред публиком се појавила сва у бијелом, носећи на себи егзотичан комбинезон са штрасом и бијелу бунду коју је убрзо скинула.
Снажне емоције испуниле су салу гдје је публика уживала у њеним пјесмама и репертоару који је одабрала за ово вече.
Није крила узбуђење када се појавила на бини пред многобројном публиком, али је одмах започела концерт расположена док су се чуле овације и одушевљење.
У једном моменту је зауставила музику како би се обратила публици.
"Добро вече, мој прелепи Београде. Добро вече свима који су дошли да ме подрже и да буду са мном. Пуна сам емоција које су помешане. Не знам ни шта бих рекла, ужасно сам, под тремом...", рекла је Емина, те се вратила пјесми.
Иначе, гост на концерту била је популарна пјевачица Милица Тодоровић која је у другом стању.
