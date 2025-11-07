Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

Logo

Фото: Јутјуб

Пјевачица Сузана Јовановић се огласила након вијести да ће ускоро постати бака.

Како је Информер ексклузивно сазнао Данијел Поповић, Сузанин син из првог брака, чека дјете са супругом Тијаном.

Позвали смо пјевачицу како би јој честитали на лијепим вијестима и на остварењу њене највеће жеље.

Не дајем никакве изјаве, разумите молим вас, али хвала вам на честиткама - рекла је кратко Сузана Јовановић за Информер.

Саша Поповић, који је битку са тешком болешћу изгубио у марту ове године, није доживио да се испуни и његова једина, неостварена, жеља а то је да добије унуче.

Сузана и Саша су у браку добили ћерку Александру, али је познато да Саша никад није правио разлику између ње и Сузаниног сина Данијела. Међутим, пјевачицин син из првог брака, као дјете је код маме долазио само у госте, а живио је са баком и деком.

Сузанини родитељи мама Брана и тата Дуле одгајили су Данијела који је живио са њима у Раљи гдје је похађао и основну школу, а код маме и Салета је долазио у посету. Пјевачица је једном приликом признала да је сина доживљавала као млађег брата и да су њени родитељи бринули и пазили на обоје.

