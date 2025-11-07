Сакић: Високог представника именује Савјет безбједности, а не Њемачка

07.11.2025
13:59
Коментари:0
У Анексу 10 није наведено да Њемачка именује или разрјешава високог представника већ Савјет безбједности УН, истакао је правник Дамир Сакић, коментаришући објаву Њемачке амбасаде да стоји иза Кристијана Шмита.
"Друго, за реализацију Програма 5+2 потребно је још да се ријеши државна и војна имовина, те да ПиК донесе политичку одлуку", објавио је Сакић на друштвеној мрежи Икс.
Prvo, u Aneksu 10 OOS nije navedeno da SR Njemačka imenuje ili razrješava visokog predstavnika već VS UN. Drugo, za realizaciju Programa 5+2 potrebno je još da se riješi državna i vojna imovina, te da PiK(koji se nigdje ne pominje u OOS) donese političku odluku. pic.twitter.com/qCYxU02mDV— Damir Sakić (@_DamirSakic) November 7, 2025
Подсјећамо, Њемачка амбасада у БиХ је данас за портал Кликс изјавила да стоји иза Кристијана Шмита и ОХР.
