Сакић: Високог представника именује Савјет безбједности, а не Њемачка

07.11.2025

13:59

Коментари:

0
Сакић: Високог представника именује Савјет безбједности, а не Њемачка
Фото: АТВ

У Анексу 10 није наведено да Њемачка именује или разрјешава високог представника већ Савјет безбједности УН, истакао је правник Дамир Сакић, коментаришући објаву Њемачке амбасаде да стоји иза Кристијана Шмита.

"Друго, за реализацију Програма 5+2 потребно је још да се ријеши државна и војна имовина, те да ПиК донесе политичку одлуку", објавио је Сакић на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, Њемачка амбасада у БиХ је данас за портал Кликс изјавила да стоји иза Кристијана Шмита и ОХР.

Дамир Сакић

Кристијан Шмит

Коментари (0)
