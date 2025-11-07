У Какњу обустављена настава због изузетно загађеног ваздуха

Извор:
07.11.2025
10:51
Коментари:0
У Какњу је због изузетно загађеног ваздуха привремено обустављена настава у школама, а љекари су упозорили на озбиљне здравствене ризике за становнике, посебно за дјецу.
Протеклих дана забиљежен је изузетно висок ниво загађења ваздуха, а концентрација сумпор-диоксида вишеструко је премашиле законом прописане вриједности, због чега је проглашен праг узбуне.
Федерални хидрометеоролошки завод ноћас у 1.00 час забиљежио је концентрацију сумпор-диоксида од 627,59 микрограма по метру кубном, док гранична вриједност износи 350 микрограма.
Праг упозорења је на 365, а праг узбуне проглашава се на 500 микрограма по метру кубном.
Јуче ујутро измјерена је екстремно висока вриједност сумпор-диоксида у ваздуху од 1.316,6 микрограма по метру кубном, преносе федерални медији.
Љекари упозоравају да и краткотрајна изложеност високој концентрацији сумпор-диоксида може изазвати проблеме са дисањем, иритацију очију, носа и грла, погоршање астме и бронхитиса, те кардиоваскуларне тегобе.
Посебно угрожене категорије су дјеца, старије особе, труднице и хронични болесници, преноси Срна.
