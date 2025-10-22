Кинески "невидљиви" дрон први пут примијећен у ваздуху

Извор:
Нови, напредни кинески дрон, наводно је по први пут виђен у акцији.
Кина је, према свему судећи, по први пут подигла у ваздух свој огромни стелт дрон типа "летеће крило", познат под ознаком GJ-X. Снимак који се појавио на друштвеним мрежама приказује лет летјелице за коју се вјерује да је најновији и најнапреднији кинески беспилотни авион до сада, пише Вар зон.
NEW: China is testing its large unmanned stealth bomber, likely the GJ-X UCAV.— Clash Report (@clashreport) October 19, 2025
The drone’s wingspan reportedly exceeds 42 m. pic.twitter.com/IKSdQVV9Fc
На видео снимку се види велика летјелица карактеристичног облика сличног америчким бомбардерским дроновима нове генерације, са распоном крила који се процјењује на чак око 42 метра. Ријеч је о једном од највећих беспилотних авиона на свијету, посебно у категорији "stealth" (невидљивих) летјелица.
Прије него што је забиљежен у лету, GJ-X је виђен на тестној писти у области Малан, у кинеској провинцији Синђанг. Нови снимак сада потврђује да пројекат прелази из статичке фазе у фазу тестирања летова, што значи да је развој у поодмаклој фази.
As it seems, likely the huge GJ-X UCAV was seen again.https://t.co/adZRqExhBh pic.twitter.com/aq5IOzLBZd— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 19, 2025
Стручњаци процјењују да би GJ-X могао да има више намена: од извиђања до извођења борбених мисија и прецизних удара на великим удаљеностима. Неки аналитичари наводе да је могуће да Кина развија ову летјелицу као непосредну подршку својим "stealth" бомбардерским програмима, или чак као платформу која би могла да дјелује у улози беспилотног бомбардера.
На снимку се види и специфично фарбање доњег дијела трупа, познато као counter-shading, које помаже летјелици да се теже уочи током љета, што је типично за стелт концепте.
Овим потезом Кина додатно показује колико брзо напредује у развоју напредних беспилотних система, приближавајући се америчким програмима као што су RQ-180 и Б-21 Раидер. Иако се претпоставља да GJ-X има нешто мањи распон крила од Б-21, чињеница да је лет већ забиљежен указује да је кинески програм ушао у завршне фазе тестирања.
