Logo

Кинески "невидљиви" дрон први пут примијећен у ваздуху

Извор:

Б92

22.10.2025

12:30

Коментари:

0
Кинески "невидљиви" дрон први пут примијећен у ваздуху
Фото: Tanjug/AP/Li Tang

Нови, напредни кинески дрон, наводно је по први пут виђен у акцији.

Кина је, према свему судећи, по први пут подигла у ваздух свој огромни стелт дрон типа "летеће крило", познат под ознаком GJ-X. Снимак који се појавио на друштвеним мрежама приказује лет летјелице за коју се вјерује да је најновији и најнапреднији кинески беспилотни авион до сада, пише Вар зон.

На видео снимку се види велика летјелица карактеристичног облика сличног америчким бомбардерским дроновима нове генерације, са распоном крила који се процјењује на чак око 42 метра. Ријеч је о једном од највећих беспилотних авиона на свијету, посебно у категорији "stealth" (невидљивих) летјелица.

Прије него што је забиљежен у лету, GJ-X је виђен на тестној писти у области Малан, у кинеској провинцији Синђанг. Нови снимак сада потврђује да пројекат прелази из статичке фазе у фазу тестирања летова, што значи да је развој у поодмаклој фази.

Стручњаци процјењују да би GJ-X могао да има више намена: од извиђања до извођења борбених мисија и прецизних удара на великим удаљеностима. Неки аналитичари наводе да је могуће да Кина развија ову летјелицу као непосредну подршку својим "stealth" бомбардерским програмима, или чак као платформу која би могла да дјелује у улози беспилотног бомбардера.

ukrajina rusija SVO 6

Свијет

Путин пустио ''невидљивог убицу'' - објављен снимак напада

На снимку се види и специфично фарбање доњег дијела трупа, познато као counter-shading, које помаже летјелици да се теже уочи током љета, што је типично за стелт концепте.

Овим потезом Кина додатно показује колико брзо напредује у развоју напредних беспилотних система, приближавајући се америчким програмима као што су RQ-180 и Б-21 Раидер. Иако се претпоставља да GJ-X има нешто мањи распон крила од Б-21, чињеница да је лет већ забиљежен указује да је кинески програм ушао у завршне фазе тестирања.

(б92)

Подијели:

Тагови:

dron

авион

Кина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стари континент више не сједи за столом гд‌је се доносе одлуке: Како је ЕУ помножена с нулом

Свијет

Стари континент више не сједи за столом гд‌је се доносе одлуке: Како је ЕУ помножена с нулом

3 ч

0
Сијарто: Путин неће бити ухапшен у Будимпешти

Свијет

Сијарто: Путин неће бити ухапшен у Будимпешти

5 ч

0
beba bebe porodilište

Свијет

Лажирала трудноћу, лутку представила као новорођенче па објавила смрт бебе

5 ч

0
Фицо: Ако ЕУ жели мир у Украјини, што прије мора да се одржи састанак Трампа и Путина

Свијет

Фицо: Ако ЕУ жели мир у Украјини, што прије мора да се одржи састанак Трампа и Путина

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

50

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner