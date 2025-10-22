Logo

Фицо: Ако ЕУ жели мир у Украјини, што прије мора да се одржи састанак Трампа и Путина

22.10.2025

09:22

Фото: Танјуг/АП

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је синоћ да ако Европска унија жели да у Украјини што прије завлада мир, онда треба да учини све да се што пре одржи састанак руског предсједника Владимира Путина и америчког предсједника Доналда Трампа у Будимпешти.

''Састанак без икаквих препрека и уз пуну подршку ЕУ, то је мој званичан став'', рекао је Фицо, јавља агенција ТАСР.

Он је навео да постоје докази о намјерама да се омете предстојећи састанак руског предсједника Владимира Путина и америчког предсједника Доналда Трампа у Будимпешти, и то назвао ''ружним призором''.

''Министар спољних послова једне државе чланице ЕУ каже да би руски предсједник Путин могао бити притворен током лета изнад њене територије, док су медији повезани са Европском комисијом упозорили Мађарску да треба да изврши међународни налог за хапшење. Увијек сам говорио да се ЕУ претворила у ратни кабинет и да значајан број њених држава чланица подржава рат у Украјини, наивно претпостављајући да ће то ослабити или чак поразити Русију'', сматра словачки премијер, преноси Тан‌југ.

Према његовим ријечима, парадоксално је да неки лидери дају све од себе да би стигли до самита у Будимпешти, и додао да постоје настојања да се на том састанку нађе и украјински предсједник Володимир Зеленски.

''На словачком се то зове бацање кључа у дело могућег споразума'', додао је Фицо.

