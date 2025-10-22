Детаљи са суђења: Мушкарац полио баку дезинфекционим средством, па је запалио

22.10.2025
08:06
Коментари:0
Користећи дезинфекционо средство као акцелератор, Кристоф К. (33) је запалио косу своје баке (94) у њемачком граду Ландсхуту. Старија жена је преминула четири недјеље након напада.
У уторак је пред Регионалним судом у Ландсхуту почело суђење унуку. Јавни тужилац оптужује 33-годишњег Нијемца за убиство и покушај паљења који је резултирао смрћу.
Према ријечима истражитеља, 20. марта ове године дошло је до свађе између оптуженог и његове мајке око неизмирених рачуна. Мајка је била заузета бригом о својој мајци Марији, када је син ушао у собу. Наводно је изненада полио дезинфекционо средство баки по коси и запалио је.
Старија жена је пала на под поред свог кревета, горећи. Била је свјесна, дахтала је од бола и све вријеме је вриштала.
''Опечена сам, опечена сам, желим да умрем'', викала је жена.
Њена кћерка је побјегла из куће, плашећи се за свој живот, а оптужени ју је наводно пратио. Мајка је позвала Хитну помоћ и нашла уточиште код комшије.
Када су полиција и Хитне службе стигле, бака више није горјела. Жена је пребачена у специјализовану клинику у Мурнауу са тешким опекотинама, укључујући опекотине главе, врата и горњег дијела тијела, а њен унук је ухапшен у башти.
Старија жена је подлегла повредама скоро четири недеље након инцидента.
Тужилаштво сматра да су мотиви убиства издаја и окрутност. Претпостављају да је способност оптуженог да контролише своје поступке смањена, али не и елиминисана, конзумирањем алкохола и дрога, и сматра га опасним за јавност.
На почетку суђења, Кристоф К. није коментарисао наводе, дајући само личне податке. Његова мајка је искористила своје право да одбије да сведочи. Суђење ће трајати три дана, преноси Телеграф.
