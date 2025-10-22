Аргентину погодио земљотрес јачине 5,7 степени

Извор:
Снажан земљотрес јачине 5,7 степени погодио је данас Аргентину, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на 188 километара од града Сан Луис, на дубини од 122 километра, у региону Ла Риоха.
#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.7 || 77 km NW of #Candelaria (#Argentina) || 19 min ago (local time 00:51:26). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/lvSb22gMDE— EMSC (@LastQuake) October 22, 2025
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.
