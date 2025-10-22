Аргентину погодио земљотрес јачине 5,7 степени

Logo

Извор:

Танјуг

22.10.2025

Коментари:

Снажан земљотрес јачине 5,7 степени погодио је данас Аргентину, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на 188 километара од града Сан Луис, на дубини од 122 километра, у региону Ла Риоха.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

Тагови:

Argentina

Земљотрес

