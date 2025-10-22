Logo

Јак земљотрес погодио Грчку

Извор:

Танјуг

22.10.2025

07:30

Јак земљотрес погодио Грчку
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес јачине 4,7 степени по Рихтеровој скали погодио је јутрос област недалеко од грчког острва Родос, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 30 километара, сјевероисточно од града Родоса.

Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, земљотрес се осјетио и у оближњим турским приморским градовима, а многе људе је снажан потрес пробудио из сна.

