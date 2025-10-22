Јак земљотрес погодио Грчку

Извор:
Танјуг
22.10.2025
07:30
Земљотрес јачине 4,7 степени по Рихтеровој скали погодио је јутрос област недалеко од грчког острва Родос, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 30 километара, сјевероисточно од града Родоса.
Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, земљотрес се осјетио и у оближњим турским приморским градовима, а многе људе је снажан потрес пробудио из сна.
