Пензионер из БиХ ослобођен оптужби да је Аустрију оштетио за 30.000 евра

21.10.2025

22:28

Пензионер из БиХ ослобођен оптужби да је Аустрију оштетио за 30.000 евра

Покрајински суд у Форарлбергу ослободио је држављанина Босне и Херцеговине оптужби да је током протеклих пет година оштетио државу Аустрију за више од 30.000 евра.

Наиме, он се теретио да је радио „на црно“, илегално превозећи путнике док је истовремено примао социјалну помоћ и инвалидску пензију.

Према оптужници, овај 61-годишњак, који живи у Форарлбергу, наводно је у посљедњих пет година обавио више од 750 вожњи према Босни и Херцеговини и Хрватској за шта је, наводно, примао новац, преноси Кроне.

Међутим, држављанин БиХ је одлучно негирао све оптужбе, тврдећи да никада није радио као професионални возач те да нема возачку дозволу за аутобус. Он је објаснио да је често путовао јер има родбину у Хрватској као и властиту кућу у БиХ. Путовања је, према његовим ријечима, обављао својим аутомобилом или комбијем који је регистрован на супругу, а никако аутобусом.

Његову изјаву потврдили су и супруга и син, који су се појавили као свједоци. Били су врло увјерљиви у изјавама да он никада није возио путнике за новац.

Међутим, тужилац је током самог процеса рекао да оптужени протеклих година прешао границу чак 752 пута и то са 24 различита возила! Овај податак шокирао је све у судници.

Међутим, оптужени је и на то имао одговор, а то је да су поједина возила припадала родбини и пријатељима из Њемачке, Аустрије, БиХ и Швајцарске те да се често користио њиховим аутомобилима за приватне потребе.

Као једини случај вожње путника оптужени је навео ситуацију када је једном приликом повезао шест особа у свом комбију јер је аутобус компаније његовог пријатеља остао у квару непосредно прије границе. Управо тада су га у марту прошле године и зауставили полицајци. Све се десило близу Караванка тунела након анонимне дојаве. Заправо, то је и био повод за покретање поступка.

Упркос шокантним подацима тужилаштва, суд је закључио да нема довољно доказа који би потврдили да је мушкарац радио као професионални возач или примио новац за те вожње, преносе Независне.

Аустрија

Пензионери

