Ђурић са Небензјом: Ситуација на Косову крајње нестабилна

Министар спољних послова Србије Марко Ђурић разговарао је са председавајућим Савјету безбједности УН и сталним представником Руске Федерације Василијем Небензјом о ситуацији на Косову и нагласио да је ситуација у јужној српској покрајини крајње нестабилна са бројним инцидентима.
Разговарајући о завршеној сједници Савјета безбједности, Ђурић је захвалио Руској Федерацији на разумијевању и континуираној подршци.
Он је указао на јасан и непромјенљив став Београда о дијалогу као једином начину за постизање одрживог рјешења, саопштено је из Министарства спољних послова.
Такође је навео да је за наставак дијалога неопходно да Приштина испуни обавезе из Бриселског споразума, међу којима је приоритетно формирање Заједнице српских општина.
Саговорници су размијенили мишљења о тренутној ситуацији у региону, а Ђурић је навео да је Србија чврсто посвећена очувању мира и стабилности.
