Ђурић са Небензјом: Ситуација на Косову крајње нестабилна

21.10.2025

22:16

Ђурић Небензја састанак
Фото: Tanjug/AP

Министар спољних послова Србије Марко Ђурић разговарао је са председавајућим Савјету безбједности УН и сталним представником Руске Федерације Василијем Небензјом о ситуацији на Косову и нагласио да је ситуација у јужној српској покрајини крајње нестабилна са бројним инцидентима.

Разговарајући о завршеној сједници Савјета безбједности, Ђурић је захвалио Руској Федерацији на разумијевању и континуираној подршци.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Европа мора да учини све да се одржи самит Русија - САД

Он је указао на јасан и непромјенљив став Београда о дијалогу као једином начину за постизање одрживог рјешења, саопштено је из Министарства спољних послова.

Такође је навео да је за наставак дијалога неопходно да Приштина испуни обавезе из Бриселског споразума, међу којима је приоритетно формирање Заједнице српских општина.

srbija zastava

Свијет

Поново отворена амбасада Србије у Украјини

Саговорници су размијенили мишљења о тренутној ситуацији у региону, а Ђурић је навео да је Србија чврсто посвећена очувању мира и стабилности.

Marko Đurić

Василиј Небензја

