Вучић: Србија ће остати до краја мог мандата на европском путу, али слушаћу само свој народ

Извор:
Танјуг
21.10.2025
20:13

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је Србија на европском путу и да ће до краја његовог мандата остати, али да је Србија земља поноситих људи и да ће он, упркос притисцима, увијек да слуша свој народ и једино њему да служи.
- Ма колико било великих свјетских моћних лидера, народ Србије је једини који слушам и једини који ћу увијек да слушам и једини којем ћу увек да служим - рекао је Вучић у Зрењанину, на обиљежавању 17 година од оснивања Српске напредне странке (СНС).
Навео је да је прије око годину дана на самиту у Тирани пред свјетским лидерима бранио политику Србије, када су га питали због чега Србија једина није увела санкције Русији.
- И између осталог им тада кажем, 22 од 27 земаља овдје је учествовало, било је ту много више њих који су дошли ван Европске уније, који су учествовали у покушају узимања 13-14 одсто територије Србије. Умјесто да нам кажете 'извините', ви нама на све то кажете 'нисте добри, можда је требало и више да вам узмемо, и данас нам правите проблеме - рекао је Вучић.
Навео је да је тада јасно истакао да Србија има своју политику.
Вучић је такође рекао да је упитао лидера једне мање земље, који га је и питао за неувођење санкција Русији, какав су резултат постигли за своје народе и државе у Европи када воде овај рат.
- Питао сам 'шта сте успијели да урадите, каква је стопа раста?'. И рекао сам да ће у мојој земљи, коју на такав начин нападају и оптужују, уколико је не буду дирали стопа раста бити једно три до четири пута већа него ваша. Ми желимо са вама да сарађујемо, али немојте да нас оптужујете да смо нечије слуге, зато што не можете једним факсом или једним мејлом који ћете да нам пошаљете из било ког центра, било које велике силе да водите и одређујете политику Србије - истакао је Вучић.
Оцијенио је да ће СНС бити срушен једино уколико неко споља буде водио политику Србије, а не њен народ.
- Ви сте ти који одлучујете. Брините о суверенитету и независности наше Србије, то је једина важна ствар. Брините о нашем народу, гдје год да живи. Јесте ли примјетили када ми одржимо Српски сабор у којем никога не вријеђамо, у којем говоримо и сарађујемо у области културе, заштите, језика, писма, подршке српској цркви, да трпимо страшне нападе са свих страна? Када Албанци позову све из, како кажу, албанских земаља, из бар још четири или пет земаља у окружењу и направе скуп подршке онима који су тешко оптужени за ратне злочине, ни једне ријечи нема - указао је Вучић.
