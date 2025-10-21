''Циркус'': Ево шта се дешавало на сједници скупштине Угљевик

Извор:
АТВ
21.10.2025
19:37
Коментари:0
Овако је почело тематско засједање скупштине општине Угљевик о стању у РиТЕ Угљевик. Предсједавајући Петар Радовановић каже да је само радио свој посао и водио се пословником.
"Овдје су позвани министарство, представници рудника који су ту и управа рубрике термодрамије. Све преко тога је сувишно и циркус", рекао је Петар Радовановић, потпредсједник СО Угљевик.
Иницијативу за одржавање сједнице потписало је 20 одборника, а народне посланике на данашњу сједницу СО позвао је Никола Дакић, донедавно кадар ДЕМОС-а, сада самостални одборник.
"Посланици нам данас не могу ни у чему одмоћи, могу нам само помоћи да се наш проблем подигне на већи државни ниво, да се о њему говори у Народној скупштини, јер очигледно је да, како тренутно ствари стоје и како се крећу, рудник и термоелектрана Угљевик пропадају", рекао је Никола Дакић, одборник у СО Угљевик.
"Својеврсно скандалозно овдје у општини Угљевик, гдје смо, између осталог, били присутни народни посланици изборне јединице 6. И оно што је добро јесте да су данас овдје били присутни посланици и из владајуће странке и из опозиције, те да смо једну овакву тему, која је веома битна за Угљевик и за читаву регију, изборне јединице 6, сви заиста озбиљно схватили, и да нас је појава овдје у Угљевику окупила", рекао је Славиша Марковић, посланик ПДП-а у Народној Скупштини Републике Српске.
"У сваком случају, наша је жеља данас била да покушамо овдје чути неке ствари, да ми дамо неке приједлоге и да те приједлоге пренесемо Народној скупштини. Међутим, нажалост, нема очигледно добре воље од стране владајуће структуре на овом подручју", рекао је Томица Стојановић, посланик СДС-а у Народној Скупштини Републике Српске.
Потези жељни политичке пажње не могу помоћи РиТЕ Угљевик. Политиканству није мјесто овдје када је ситуација сама по себи сложена.
"Ми смо очекивали да ће ова политика остати по страни, али, на жалост, свједоци смо, не само данас, прије почетка ове сједнице, него и у задњих седам или осам дана, да поједини одборници појединих политичких партија желе ову скупштину искористити како би промовисали своје интересе и створили неке ветрове политичке користи", рекао је Дико Цвијетиновић, директор РиТЕ Угљевик.
"Заиста ми је жао што један проблем који има Рудник и термоелектрана Угљевик, а тиме и читав Угљевик, на жалост, бива искориштен у неке политичке сврхе и нека подметања — потписивањем 20 одборника, и из позиције и из опозиције. Заиста је изражена жеља да се крене у рјешавање", рекао је Милутин Тасовац, посланик СНСД-а у НСРС.
"Једна група одборника, то сте видјели, имали сте прилику прије саме сједнице, када су поједини одборници довели одређен број посланика и радили на свом популизму. Што значи да, негдје добијају политичке поене, али не рјешавају овдје горуће проблеме, који постоје", рекао је Драган Гајић, начелник општине Угљевик.
О РиТЕ треба да сједну и разговарају све стране, али кључну помоћ и рјешење свега може једино да понуди Влада Српске кажу у РиТЕ Угљевик и као и у општини.
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
7 ч2
Градови и општине
11 ч1
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
13
22
11
21
58
21
55
21
51
Тренутно на програму