Додик пустио у рад нови погон у љубијском ''Твеку''

21.10.2025
15:05
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик пустио је у рад нови погон за производњу рударских експлозива у Фабрици "Твек" у Љубији код Приједора.
Фабрика "Твек" производи, складишти и транспортује рударске експлозиве, те врши услуге бушења и минирања, међународног превоза терета и опасних материја, као и услуге цивилног стрелишта.
Друштво у мјешовитој својини Фабрика експлозива "Твек Љубија" послује од 2002. године.
Република Српска
Додик прошетао Бањалуком и дружио се са грађанима
Градови и општине
5 ч1
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму