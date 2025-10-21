Logo

Додик пустио у рад нови погон у љубијском ''Твеку''

21.10.2025

15:05

Додик пустио у рад нови погон у љубијском ''Твеку''
Предсједник Републике Српске Милорад Додик пустио је у рад нови погон за производњу рударских експлозива у Фабрици "Твек" у Љубији код Приједора.

Фабрика "Твек" производи, складишти и транспортује рударске експлозиве, те врши услуге бушења и минирања, међународног превоза терета и опасних материја, као и услуге цивилног стрелишта.

Друштво у мјешовитој својини Фабрика експлозива "Твек Љубија" послује од 2002. године.

Милорад Додик

Република Српска

Додик прошетао Бањалуком и дружио се са грађанима

