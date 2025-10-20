Logo

Млади истраживачи освојили прво мјесто за пројекат "Мој шећер"

Аутор:

Божана Живановић

20.10.2025

20:12

Коментари:

0
Млади истраживачи освојили прво мјесто за пројекат "Мој шећер"
Фото: АТВ

Гледајући свакодневне муке друга са дијабетесом дошли су на идеју да помогну. Знала је прича Александра да здравствено не може, али може знањем које има, уз помоћ апликације и алата. Идеју је подјелила са друговима и професором и осмислили су апликацију.

“Када треба узети лијек има аларм да навије када мора да прими инзулин и када да га измјери, такође он помоћу апликације прати колико је унио шећера тај дан”, рекла је ученица трећег разреда на смјеру техничар информационих технологија Александра Трифуновић.

Петоро ђака и њихов ментор на развијању апликације радили су шест мјесеци. Од прикупљања података преко дизајна и програмирања.

“Тако да сам ја и остали моји колеге из пројекта смо ишли у дом здравља болницу да провјеримо све ове информације како бисмо могли развити апликацију да буде у 100 посто тачности”, рекао је ученик трећег разреда на смјеру техничар информационих технологија Акстентије Остојић.

Да се труд исплатио било је јасно већ на презентацији у Бањалуци. Сви су прилазили њиховом штанду.

“Јако је тужно јер доста људи пати с том болести али нам је драго што можемо помоћи таквим људима”, додала је ученица трећег разреда на смјеру техничар информационих технологија Катарина Васиљевић.

“Даље имамо у плану да ову апликацију још дорадимо и да заједно са удружењем особа обољелих од дијабетеса пустимо је у кориштење”, казао је професор Саобраћајне и електро школе Добој Горан Радојчић.

Понос су школе. Ово није прво пут да њихови ђаци освајају награде.

“Да у свакој генерацији имамо неколико екипа које постижу значајне резултате, али ово је успјех који прелази границе оквира наше државе”, додао је директор Саобраћајне и електро школе Добој Мирослав Топаловић.

И раније су ученици ове школе обрађивали теме везане за здравство. Апликацијама су повезивали даваоце и примаоце крви, те помагали у борби са разним облицима зависности.

Подијели:

Таг:

dijabetes

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Почела градња кружног тока у Челинцу

Градови и општине

Почела градња кружног тока у Челинцу

1 ч

0
Приједор: За стипендију могу конкурисати само студенти са јавних универзитета

Градови и општине

Приједор: За стипендију могу конкурисати само студенти са јавних универзитета

11 ч

0
Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

Градови и општине

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

1 д

3
Сутра око 4.000 корисника у Бијељини остаје без струје

Градови и општине

Сутра око 4.000 корисника у Бијељини остаје без струје

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

40

Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

21

38

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

21

37

Фосили пронађени у Кенији припадају прастаром човековом рођаку

21

21

Google чини огласе у претрази д‌јелимично неизбјежним

21

17

Централне вијести, 20.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner