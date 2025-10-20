Млади истраживачи освојили прво мјесто за пројекат "Мој шећер"

Аутор:Божана Живановић
20.10.2025
20:12
Коментари:0
Гледајући свакодневне муке друга са дијабетесом дошли су на идеју да помогну. Знала је прича Александра да здравствено не може, али може знањем које има, уз помоћ апликације и алата. Идеју је подјелила са друговима и професором и осмислили су апликацију.
“Када треба узети лијек има аларм да навије када мора да прими инзулин и када да га измјери, такође он помоћу апликације прати колико је унио шећера тај дан”, рекла је ученица трећег разреда на смјеру техничар информационих технологија Александра Трифуновић.
Петоро ђака и њихов ментор на развијању апликације радили су шест мјесеци. Од прикупљања података преко дизајна и програмирања.
“Тако да сам ја и остали моји колеге из пројекта смо ишли у дом здравља болницу да провјеримо све ове информације како бисмо могли развити апликацију да буде у 100 посто тачности”, рекао је ученик трећег разреда на смјеру техничар информационих технологија Акстентије Остојић.
Да се труд исплатио било је јасно већ на презентацији у Бањалуци. Сви су прилазили њиховом штанду.
“Јако је тужно јер доста људи пати с том болести али нам је драго што можемо помоћи таквим људима”, додала је ученица трећег разреда на смјеру техничар информационих технологија Катарина Васиљевић.
“Даље имамо у плану да ову апликацију још дорадимо и да заједно са удружењем особа обољелих од дијабетеса пустимо је у кориштење”, казао је професор Саобраћајне и електро школе Добој Горан Радојчић.
Понос су школе. Ово није прво пут да њихови ђаци освајају награде.
“Да у свакој генерацији имамо неколико екипа које постижу значајне резултате, али ово је успјех који прелази границе оквира наше државе”, додао је директор Саобраћајне и електро школе Добој Мирослав Топаловић.
И раније су ученици ове школе обрађивали теме везане за здравство. Апликацијама су повезивали даваоце и примаоце крви, те помагали у борби са разним облицима зависности.
