Приједор: За стипендију могу конкурисати само студенти са јавних универзитета

Град Приједор донио је правилник о измјенама и допунама правилника о додјели стипендија ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама према којима ће за ова давања убудуће моћи конкурисати само студенти јавних високошколских установа које се финансирају из републичког буџета.
До сада су право на стипендије могли остваривати и студенти са приватних високошколских установа, а од ове акадамске године то више неће бити могуће.
Новим правилником стипендије ће моћи остварити и ученици првог разреда средње школе и студенти прве године, а до сада су то могли само ученици другог и виших разреда средње и студенти друге и виших година студија.
У остваривању права на стипендију по социјалном статусу елиминисани су критеријуми просјечних оцјена од 3,50 за ђаке и 7,50 за студенте, а, поред досадашњих, убачене су нове двије категорије које имају право на ову стипендију – дјеца одликованих бораца и дјеца припадници ромске националне мањине.
Право на стипендије према успјеху убудуће ће имати ученици трећег и четвртог разреда средње школе с просјеком оцјена 4,50 или више, студенти друге и виших година студија с просјеком оцјена 9,00 и више и студенти прве године студија који су носиоци Вукове дипломе у средњој школи.
Град је утврдио и дефицитарна занимања за ученике средњих школа у овој школској години, а то је ове године 10 занимања. Од укупног броја дефицитарних занимања, шест има право на стипендије града, и то ауто-електричар, електричар–електроинсталатер, угоститељски, кулинарски, архитектонски техничар и агротехничар.
Ученици првог разреда средње школе преостала четири дефицитарна занимања не могу остварити право на стипендију града из разлога што ће то право остварити код Министарства просвјете и културе Републике Српске, а то су бравар – заваривач, агропроизвођач, конобар и кувар.
Нови правилник о стипендијама и одлука о дефицитарним занимањима за средње школе објављени су у "Службеном гласнику" града Приједора, као и одлука о расписивању конкурса за стипендије средњошколцима према којој ће за дефицитарна занимања и за успјех бити додијељено по 45 стипендија, док ће по социјалном статусу стипендије бити додијељене свим ученицима који испуњавају услове конкурса односно правилника.
Конкурс ће у петак бити објављен у недјељном листу "Козарски вјесник" и на интернет страници www.приједорград.орг и биће отворен 15 дана.
Висину мјесечне стипендије одређује градоначелник посебном одлуком. У претходној школској и академској години стипендија за средњошколце износила је 120 КМ мјесечно, а за студенте 180 КМ мјесечно и исплаћују се 10 мјесеци у години.
Ставка у буџету града за 2025. за стипендије ђацима и студентима је 580.000 КМ, а за талентоване младе спортисте 60.000 КМ.
