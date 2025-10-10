Исплаћена средства из буџета за стамбено збрињавање, стипендије и социјалне установе

Извор:
10.10.2025

Министарство финансија Републике Српске исплатило је данас бесповратна средства за стамбено збрињавање борачких категорија у укупном износу од 810.000 КМ.
Из буџета Републике Српске данас је извршена исплата студентских стипендија у укупном износу од 212.400 КМ.
Извршен је и поврат субвенција за каматну стопу за стамбене кредите младим брачним паровима у укупном износу 214.000 КМ, саопштено је из Министарства финансија.
Измирена је и редовна исплата септембарске националне пензије за кориснике у Републици Српској, док је социјалним установама у Српској исплаћено укупно 577.936 КМ буџетских средстава.
