Logo

Исплаћена средства из буџета за стамбено збрињавање, стипендије и социјалне установе

Извор:

АТВ

10.10.2025

13:30

Коментари:

0
Исплаћена средства из буџета за стамбено збрињавање, стипендије и социјалне установе
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске исплатило је данас бесповратна средства за стамбено збрињавање борачких категорија у укупном износу од 810.000 КМ.

Из буџета Републике Српске данас је извршена исплата студентских стипендија у укупном износу од 212.400 КМ.

Извршен је и поврат субвенција за каматну стопу за стамбене кредите младим брачним паровима у укупном износу 214.000 КМ, саопштено је из Министарства финансија.

Измирена је и редовна исплата септембарске националне пензије за кориснике у Републици Српској, док је социјалним установама у Српској исплаћено укупно 577.936 КМ буџетских средстава.

Подијели:

Таг:

Министарство финансија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Током радова на тунелу Храњен дошло до обрушавања

Друштво

Током радова на тунелу Храњен дошло до обрушавања

1 ч

0
Возачи опрез: Надвожњак у Трну опет оштећен

Друштво

Возачи опрез: Надвожњак у Трну опет оштећен

1 ч

1
Огласили се метеоролози: Идуће седмице и хладније од просјека, ево како ће бити до краја октобра

Друштво

Огласили се метеоролози: Идуће седмице и хладније од просјека, ево како ће бити до краја октобра

1 ч

0
У понедјељак обиљежавање Међународног дана жена на селу

Друштво

У понедјељак обиљежавање Међународног дана жена на селу

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

14

11

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner