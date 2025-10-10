Logo

У понедјељак обиљежавање Међународног дана жена на селу

Извор:

СРНА

10.10.2025

12:11

Коментари:

0
У понедјељак обиљежавање Међународног дана жена на селу
Фото: pexels/Andrea Piacquadio

Конференција и сајам поводом обиљежавања 15. октобра - Међународног дана жена на селу биће одржана у понедјељак, 13. октобра, најављено је из Центра Владе Републике Српске за једнакост и равноправност полова.

Свечано отварање предвиђено је у 11.00 часова, 13. октобра у Административном центру Владе Републике Српске, снимање кадрова у 10.30 часова, а изјаве за новинаре у 10.45 часова, најављено је из Џендер центра.

Конференцију и Сајам организује Центар за једнакост и равноправност полова у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске.

егић-минић

Друштво

Минић и Егић на обиљежaвања 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина

Ову кампању Центар спроводи на територији цијеле Републике Српске с циљем подизања свијести о важној улози и доприносу жена на селу и унапређења њиховог положаја.

Циљ догађаја је и промоција рада удружења жена на селу, представљање задруга, као и производа које ове жене производе и пласирају на тржиште, а све у сврху економског оснаживања жена на селу и унапређења њиховог положаја.

Подијели:

Тагови:

ŽENE

Obilježavanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како се синдром сагоријевања на послу може одразити на ваше здравље

Здравље

Како се синдром сагоријевања на послу може одразити на ваше здравље

2 ч

0
Зашто су људи најчешће депресивни? Савјет како помоћи себи и другима

Друштво

Зашто су људи најчешће депресивни? Савјет како помоћи себи и другима

2 ч

0
Авион Рајанера принудно слетио јер је замало остао без горива

Свијет

Авион Рајанера принудно слетио јер је замало остао без горива

2 ч

0
Скандал у Евролиги: Предсједник Басконије блокирао улаз у свлачионицу абалигашким судијама

Кошарка

Скандал у Евролиги: Предсједник Басконије блокирао улаз у свлачионицу абалигашким судијама

2 ч

0

Више из рубрике

Минић и Егић на обиљежaвања 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина

Друштво

Минић и Егић на обиљежaвања 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина

2 ч

0
Зашто су људи најчешће депресивни? Савјет како помоћи себи и другима

Друштво

Зашто су људи најчешће депресивни? Савјет како помоћи себи и другима

2 ч

0
Полиција упозорава на ТикТок шалу о “АИ бескућнику”

Друштво

Полиција упозорава на ТикТок шалу о “АИ бескућнику”

5 ч

0
Сутра Михољске задушнице: Ево како се обиљежава овај свети дан

Друштво

Сутра Михољске задушнице: Ево како се обиљежава овај свети дан

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

14

11

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner