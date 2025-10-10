У понедјељак обиљежавање Међународног дана жена на селу

Извор:
Конференција и сајам поводом обиљежавања 15. октобра - Међународног дана жена на селу биће одржана у понедјељак, 13. октобра, најављено је из Центра Владе Републике Српске за једнакост и равноправност полова.
Свечано отварање предвиђено је у 11.00 часова, 13. октобра у Административном центру Владе Републике Српске, снимање кадрова у 10.30 часова, а изјаве за новинаре у 10.45 часова, најављено је из Џендер центра.
Конференцију и Сајам организује Центар за једнакост и равноправност полова у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске.
Ову кампању Центар спроводи на територији цијеле Републике Српске с циљем подизања свијести о важној улози и доприносу жена на селу и унапређења њиховог положаја.
Циљ догађаја је и промоција рада удружења жена на селу, представљање задруга, као и производа које ове жене производе и пласирају на тржиште, а све у сврху економског оснаживања жена на селу и унапређења њиховог положаја.
