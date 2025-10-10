Сутра Михољске задушнице: Ево како се обиљежава овај свети дан

Извор:
СРНА
10.10.2025
07:58
Коментари:0
Православни хришћани обиљежавају сутра Михољске задушнице и, према традицији, изаћи ће на гробове, прислужити свијеће и у храмовима дати помене преминулим прецима.
Вјерници на тај дан упућују молитве Богу за милост према упокојенима и опроштај гријехова.
Задушнице увијек падају у суботу, када се организују и богослужења посвећена упокојенима, јер је Христос дан уочи Васкрсења, које се увијек слави у недјељу, провео у гробу.
Друштво
У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан
У Цркви се на задушнице помињу и ријечи Светог Јована Златоустог, једног од највећих богослова:
"Помозите покојнима и помињите их. Не оклијевајте, дакле, да помогнете онима који су отишли и принесите ваше молитве за њих".
Осим Михољских или јесењих, у календару Српске православне цркве постоје још и Духовске или љетне, прољећне – у седмици прије почетка Великог поста и Митровске или зимске.
Друштво
Данас Духовске задушнице: Никако не палите цигарету на гробу, причајте са покојницима
На Задушнице се у цркама служи Света литургија и парастос на којем свештеник вином прелива жито, а послије службе се иде до гробова покојника. На гробовима се прислужују свијеће, а свештеници обављају појединачне парастосе и читају молитве за преминуле.
Ако није могуће отићи на гроб покојника, њима се служи помен у цркви.
Најновије
Најчитаније
10
08
10
01
09
54
09
54
09
53
Тренутно на програму