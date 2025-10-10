Logo

Сутра Михољске задушнице: Ево како се обиљежава овај свети дан

Извор:

СРНА

10.10.2025

07:58

Коментари:

0
Сутра Михољске задушнице: Ево како се обиљежава овај свети дан
Фото: ATV

Православни хришћани обиљежавају сутра Михољске задушнице и, према традицији, изаћи ће на гробове, прислужити свијеће и у храмовима дати помене преминулим прецима.

Вјерници на тај дан упућују молитве Богу за милост према упокојенима и опроштај гријехова.

Задушнице увијек падају у суботу, када се организују и богослужења посвећена упокојенима, јер је Христос дан уочи Васкрсења, које се увијек слави у недјељу, провео у гробу.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Друштво

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

У Цркви се на задушнице помињу и ријечи Светог Јована Златоустог, једног од највећих богослова:

"Помозите покојнима и помињите их. Не оклијевајте, дакле, да помогнете онима који су отишли и принесите ваше молитве за њих".

Осим Михољских или јесењих, у календару Српске православне цркве постоје још и Духовске или љетне, прољећне – у седмици прије почетка Великог поста и Митровске или зимске.

zadusnice

Друштво

Данас Духовске задушнице: Никако не палите цигарету на гробу, причајте са покојницима

На Задушнице се у цркама служи Света литургија и парастос на којем свештеник вином прелива жито, а послије службе се иде до гробова покојника. На гробовима се прислужују свијеће, а свештеници обављају појединачне парастосе и читају молитве за преминуле.

Ако није могуће отићи на гроб покојника, њима се служи помен у цркви.

