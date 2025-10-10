Logo

Полиција упозорава на ТикТок шалу о “АИ бескућнику”

10.10.2025

09:09

Коментари:

0
Полиција упозорава на ТикТок шалу о “АИ бескућнику”
Фото: Printscreen/X/@ciaofoam

Полиција је издала упозорење због шале на друштвеним мрежама у којој „АИ бескућник“ наводно улази људима у домове – након што је забринути родитељ пријавио случај за који се испоставило да је неуспјела шала, пише BBC.

Тренд се шири на ТикТок-у и Снепчету, гд‌је корисници својим родитељима или пријатељима шаљу АИ-генерисане слике непознатог мушкарца који „тврди да их познаје, једе, спава у њиховом кревету и одбија да напусти кућу“.

ljudi narod

Друштво

Расте број бескућника, на улицама спава више од милион људи

Полиција у енглеском округу Дорсет саопштила је да је прошле нед‌јеље примила позив од „изузетно забринутог родитеља“ који је вјеровао да се у породичној кући налази мушкарац док је кћерка била сама – али се испоставило да је у питању интернет шала. Полиција је навела да су за тај позив потрошени драгоцјени ресурси који су могли бити искоришћени за прави хитан случај, преноси PCPress.

У објави на друштвеним мрежама, полиција је упозорила грађане: „Ако примите поруку или фотографије сличне оваквим шалама од пријатеља или чланова породице, проверите да ли је у питању шала прије него што позовете нас“.

Подијели:

Тагови:

beskućnik

Вјештачка интелигенција

Упозорење

TikTok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен серијски убица: Бескућник убио најмање 4 мушкарца, а тијела бацио у Сену

Свијет

Ухапшен серијски убица: Бескућник убио најмање 4 мушкарца, а тијела бацио у Сену

1 мј

0
Нудио бескућницима посао па их убијао: Нађени дијелови тијела

Свијет

Нудио бескућницима посао па их убијао: Нађени дијелови тијела

2 мј

0
Свештеник Мирослав ударио бескућника сјекиром, па га живог запалио

Свијет

Свештеник Мирослав ударио бескућника сјекиром, па га живог запалио

2 мј

0
Бескућници протестују испред градске скупштине у Паризу

Свијет

Бескућници протестују испред градске скупштине у Паризу

2 мј

0

Више из рубрике

Сутра Михољске задушнице: Ево како се обиљежава овај свети дан

Друштво

Сутра Михољске задушнице: Ево како се обиљежава овај свети дан

2 ч

0
Борбени авион друмом стигао из Лакташа у Бањалуку

Друштво

Борбени авион друмом стигао из Лакташа у Бањалуку

2 ч

2
Саобраћај у кишном дану, Бањалука

Друштво

Опрез: Коловози мјестимично мокри, учестали одрони

2 ч

0
У Српској рођено 25 беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner