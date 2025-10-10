Полиција упозорава на ТикТок шалу о “АИ бескућнику”

10.10.2025
Полиција је издала упозорење због шале на друштвеним мрежама у којој „АИ бескућник“ наводно улази људима у домове – након што је забринути родитељ пријавио случај за који се испоставило да је неуспјела шала, пише BBC.
Тренд се шири на ТикТок-у и Снепчету, гдје корисници својим родитељима или пријатељима шаљу АИ-генерисане слике непознатог мушкарца који „тврди да их познаје, једе, спава у њиховом кревету и одбија да напусти кућу“.
Расте број бескућника, на улицама спава више од милион људи
Полиција у енглеском округу Дорсет саопштила је да је прошле недјеље примила позив од „изузетно забринутог родитеља“ који је вјеровао да се у породичној кући налази мушкарац док је кћерка била сама – али се испоставило да је у питању интернет шала. Полиција је навела да су за тај позив потрошени драгоцјени ресурси који су могли бити искоришћени за прави хитан случај, преноси PCPress.
seeing this AI prank all over tiktok $homeless— Ares 👁️ (@ciaofoam) October 7, 2025
it looks way too real lol
i think the trend is only just beginning
1m views on this video posted 1 day ago
BBDpwU8HRvK5fJgwUJF6NH4kEs8hUqEmDBE2x3qrpump$soraslop $sora pic.twitter.com/7WGVO3x0EF
У објави на друштвеним мрежама, полиција је упозорила грађане: „Ако примите поруку или фотографије сличне оваквим шалама од пријатеља или чланова породице, проверите да ли је у питању шала прије него што позовете нас“.
