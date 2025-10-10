Logo

Минић и Егић на обиљежaвања 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина

10.10.2025

12:07

Минић и Егић на обиљежaвања 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина
Фото: АТВ

У организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова обиљежавање 30 година од хрватско-муслиманског злочина над Србима у западнокрајишким општинама Републике Српске 1995. године.

Обиљежавању присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић.

Код спомен-обиљежја масовне гробнице на градском гробљу у Мркоњић Граду положени су вијенци и цвијеће у оквиру обиљежавања 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина и злочина над 2.214 српских цивила и војника који су починили припадници хрватских оружаних снага и такозване Армије БиХ.

У име институција Републике Српске вијенац су положили предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић, а у име Србије генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић.Цвијеће су положили представници републичке и општинских организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Борачке организације Републике Српспке, Удружења грађана "Ветерани Републике Српске", Удружења жена жртава рата Савеза логораша и Савеза ратних војних инвалида.

Код спомен-обиљежја цвијеће су положили народни посланици, представници Републике Српске у заједничким институцијама, Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица и Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ.

Међу убијенима је 753 цивила, од којих се 149 воде као нестали. На подручју ових општина пронађена је 41-на масовна гробница.

Са вјековних огњишта протјерано је 120.000 Срба, а њихова имовина је опљачкана и уништена.

У БиХ се још води поступак против Атифа Дудаковића и припадника Петог корпуса такозване Армије БиХ, оптужених за злочине над српским цивилима и заробљеницима.

Парастос жртвама биће служен код Централног споменика у Мрконјић Граду, а потом ће у културном центру "Петар Кочић" бити одржана Духовна академија.

Саво Минић

Данијел Егић

