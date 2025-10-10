Авион Рајанера принудно слетио јер је замало остао без горива

10.10.2025
11:46
Коментари:0
Путници на лету FR3418 компаније Рајанер остали су са мање од шест минута горива прије него што су коначно слетјели у Манчестер након неколико неуспјелих покушаја слијетања због лошег времена.
Лет је полетио из Пизе, Италија, за Глазгов, Шкотска, 3. октобра, али је преусмјерен због разорне олује Ејми, остатка урагана Хамберт. Олуја је погодила дијелове Велике Британије, однијела три живота и изазвала нестанак струје у хиљадама домова.
Подаци Flightradar24 показују да је посада прогласила ванредно стање активирањем кода „squawk 7700“, који се обично повезује са критичним проблемима као што је несташица горива. Боинг 737 је прво покушао да слети у Глазгову два пута безуспјешно, затим у Единбургу, и коначно је извршио принудно слијетање у Манчестеру — и то са минималном количином горива.
''Био сам у авиону са породицом и осјећао сам се као сцена из филма катастрофе. Људи су се молили, мој син је плакао, а ја сам се питао: да ли је ово крај“, рекао је један путник за Дејли мејл.
Према писању листа ''Авијација хералд“, авион је имао само 220 килограма горива када је слетио, што је довољно за само пет до шест минута лета. Иначе, према важећим прописима, комерцијални авиони морају у сваком тренутку имати резерву горива довољну за најмање 30 минута лета, преноси Аваз.
