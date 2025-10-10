Logo

Велика операција "чишћења": Војска убила 30 милитаната

Извор:

Агенције

10.10.2025

11:18

Велика операција "чишћења": Војска убила 30 милитаната
Фото: Tanjug / AP

Пакистанске снаге безбједности убиле су 30 милитаната током велике операције на сјеверозападу земље, саопштила је данас пакистанска војска.

Служба за односе с јавношћу пакистанске војске (ИСПР) саопштила је да је операција покренута након поузданих обавјештајних података о присуству милитаната умијешаних у терористички напад изведен 7. октобра.

Након интензивне размјене ватре, свих 30 милитаната је убијено, наводи се у саопштењу, додајући да је група била умијешана у организовање "гнусног инцидента" раније ове недјеље, пренијела је агенција Синхуа.

Према војним изворима, терористи су напали групу војника у округу током операције претраге у уторак, у којој је убијено 11 војника, укључујући потпуковника и официра са рангом мајора.

"Ове успјешне операције су осветиле напад и привеле главне починиоце правди", саопштила је војска.

Како је наведено, операције "чишћења" настављају се у околним подручјима како би се елиминисали сви преостали милитанти. Пакистански предсједник Асиф Зардари одао је почаст снагама безбједности за њихову храбру акцију против милитаната, наводећи да континуирани успјех Пакистана у борби против тероризма одражава његову непоколебљиву одлучност.

Pakistan

militanti

Терористички напад

