Велика операција "чишћења": Војска убила 30 милитаната

Извор:
Агенције
10.10.2025
11:18
Коментари:0
Пакистанске снаге безбједности убиле су 30 милитаната током велике операције на сјеверозападу земље, саопштила је данас пакистанска војска.
Служба за односе с јавношћу пакистанске војске (ИСПР) саопштила је да је операција покренута након поузданих обавјештајних података о присуству милитаната умијешаних у терористички напад изведен 7. октобра.
Након интензивне размјене ватре, свих 30 милитаната је убијено, наводи се у саопштењу, додајући да је група била умијешана у организовање "гнусног инцидента" раније ове недјеље, пренијела је агенција Синхуа.
Према војним изворима, терористи су напали групу војника у округу током операције претраге у уторак, у којој је убијено 11 војника, укључујући потпуковника и официра са рангом мајора.
"Ове успјешне операције су осветиле напад и привеле главне починиоце правди", саопштила је војска.
Како је наведено, операције "чишћења" настављају се у околним подручјима како би се елиминисали сви преостали милитанти. Пакистански предсједник Асиф Зардари одао је почаст снагама безбједности за њихову храбру акцију против милитаната, наводећи да континуирани успјех Пакистана у борби против тероризма одражава његову непоколебљиву одлучност.
Најновије
Најчитаније
14
29
14
25
14
23
14
22
14
20
Тренутно на програму