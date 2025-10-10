Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

Извор:
Агенције
10.10.2025
10:08
Коментари:0
Добитник Нобелове награде за мир за 2025. годину биће објављен данас у 11 часова у Норвешкој, а у центру пажње свјетских медија јесте жеља председника САД Доналда Трампа да он буде освајач овог признања, преноси Ројтерс.
Како се наводи, Трамп је отворено говорио о својој жељи за наградом коју су освојила четворица његових претходника – Барак Обама 2009, Џими Картер 2002, Вудро Вилсон 1919. и Теодор Рузвелт 1906. године.
Сви осим Картера освојили су награду док су били на функцији, а Обама је проглашен лауреатом мање од осам мјесеци након ступања на дужност, што је, наводи се, иста позиција у којој је Трамп тренутно.
Стручњаци за Нобелову награду сматрају да је изузетно мало вјероватно да ће Трампово име бити прочитано у Нобеловом институту у Ослу, оцјењује агенција.
Одлука донијета прије споразума о Гази
Кошарка
Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!
Трамп је у сриједу објавио да је закључен споразум о прекиду ватре и држању талаца у Гази, у оквиру прве фазе окончања сукоба.
Али, према писању норвешких медија, комитет за додјелу награде је донио своју одлуку у понедјељак, прије објављивања споразума.
Како кажу, чак и да је пет чланова комитета знало за то прије него што су донијели одлуку за овогодишњу награду, мало је вјероватно да би журили са одлуком о којој обично расправљају мјесецима.
Експерти тврде да би комитет можда желио да истакне суданску мрежу волонтера "Собе за хитне интервенције", тијело Уједињених нација као што су УНХЦР, УНИЦЕФ или МСП, или организацију за помоћ попут Црвеног крста или Љекара без граница.
Могуће је и да ће пажња бити усмјерена на новинаре, након године када је више медијских радника него икада раније погинуло извјештавајући о вијестима, већина њих у Гази.
Економија
Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини
Ако је тако, оцјењује агенција, награда би могла да оде у руке Комитета за заштиту новинара или Репортера без граница.
Номинације до 31. јануара
Упућени кажу да награда слиједи једногодишњи, дискусиони процес, током којег се снаге и слабости кандидата расправљају у одбору од пет чланова.
Номинације за награду морају стићи до одбора до 31. јануара.
Чланови одбора такође могу да поднесу номинације, али оне морају бити поднијете до првог састанка одбора у фебруару.
Након тога, одбор се састаје отприлике једном мјесечно. Одлука се обично доноси у августу или септембру, али може бити и касније, као што је био случај ове године.
Нобелов одбор каже да је навикао да ради под притиском људи или њихових присталица који кажу да заслужују награду.
"Сви политичари желе да освоје Нобелову награду за мир", рекао је председник комитета Јорген Ватне Фриднес.
Најновије
Најчитаније
14
29
14
25
14
23
14
22
14
20
Тренутно на програму