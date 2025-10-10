Logo

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

10.10.2025

10.10.2025

09:53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално
Фото: Printscreen / X

Предсједник Украјине Владимир Зеленски изјавио је да је Русија синоћ лансирала више од 30 ракета и преко 450 дронова на виталну инфраструктуру у Украјини.

Зеленски је у објави на Фејсбуку рекао да се тренутно санирају посљедице руског напада на енергетски сектор на многим важним инфраструктурним објектима, преноси Укринформ.

"Циничан и прорачунат напад: Преко 450 дронова и више од три десетине ракета против свега што обезбјеђује нормалан живот и онога чега нас Руси желе лишити", навео је Зеленски.

У Кијеву, екипе раде на обнављању снабдијевања струјом и водом, наводи се у саопштењу. Нестанка струје има у Кијевској, Доњецкој, Черниговској, Черкаској, Харковској, Сумској, Полтавској, Одеској области и Дњепарској области.

Запорошка, Кировоградска и Херсонска област се такође обнављају након напада, саопштио је Зеленски.

Због посљедица масовног руског напада на енергетски сектор, у неким регионима Украјине данас се спроводе ванредна искључења струје, објавила је компанија Укренерго на Фејсбуку.

Зеленски је такође позвао савезнике да одговоре конкретним мјерама на велики руски напад на украјинска енергетска постројења.

"Нису потребне празне ријечи, већ одлучна акција – од стране Сједињених Америчких Држава, Европе и Г7 – испоруком система противваздушне одбране и спровођењем санкција", наводи се у саопштењу Зеленског на мрежама.

Током ноћи руска војска је масовно напала Украјину дроновима и ракетама,а на мети су се нашле термоелектране Украјинске Електропривреде ДТЕК.

