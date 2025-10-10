Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

Извор:
Агенције
10.10.2025
09:53
Коментари:0
Предсједник Украјине Владимир Зеленски изјавио је да је Русија синоћ лансирала више од 30 ракета и преко 450 дронова на виталну инфраструктуру у Украјини.
Зеленски је у објави на Фејсбуку рекао да се тренутно санирају посљедице руског напада на енергетски сектор на многим важним инфраструктурним објектима, преноси Укринформ.
Russians are finally turning the lights off…— ayden (@squatsons) October 10, 2025
Took four years and countless slaps to the face but they were finally pushed to do it.
This winter will be decisive. https://t.co/9zK9tppHfO pic.twitter.com/5zXPwkQrlW
"Циничан и прорачунат напад: Преко 450 дронова и више од три десетине ракета против свега што обезбјеђује нормалан живот и онога чега нас Руси желе лишити", навео је Зеленски.
У Кијеву, екипе раде на обнављању снабдијевања струјом и водом, наводи се у саопштењу. Нестанка струје има у Кијевској, Доњецкој, Черниговској, Черкаској, Харковској, Сумској, Полтавској, Одеској области и Дњепарској области.
Last night, more than 100 drones were launched over Ukraine and Kyiv 🇺🇦 The russians have once again begun targeting our energy infrastructure. Kyiv's left bank is already partially without power, and I woke up to find there was no hot water. Time flies and nothing changes, and… pic.twitter.com/O84lmSrA5d— Dee Lav of CB Fella (@DeeLavMusic) October 10, 2025
Запорошка, Кировоградска и Херсонска област се такође обнављају након напада, саопштио је Зеленски.
Због посљедица масовног руског напада на енергетски сектор, у неким регионима Украјине данас се спроводе ванредна искључења струје, објавила је компанија Укренерго на Фејсбуку.
Зеленски је такође позвао савезнике да одговоре конкретним мјерама на велики руски напад на украјинска енергетска постројења.
⚡ Russian Strike Plunges Kyiv into Darkness 🇺🇦— SG News (@SGNews123) October 10, 2025
A Russian attack on Ukraine’s energy infrastructure has left parts of Kyiv without power, intensifying challenges for residents as winter approaches. Emergency crews are responding to restore electricity and ensure public safety.… pic.twitter.com/BFyJo3B7A6
"Нису потребне празне ријечи, већ одлучна акција – од стране Сједињених Америчких Држава, Европе и Г7 – испоруком система противваздушне одбране и спровођењем санкција", наводи се у саопштењу Зеленског на мрежама.
Током ноћи руска војска је масовно напала Украјину дроновима и ракетама,а на мети су се нашле термоелектране Украјинске Електропривреде ДТЕК.
